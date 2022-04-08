Konut satışı yasaklanıyor! Ülke harekete geçti, yabancılar alamayacak...

Kanada'da Justin Trudeau hükümeti yabancılara 2 yıl boyunca konut satışını yasaklayacaklarını açıkladı. Söz konusu tasarı artan fiyatlar sebebiyle ev almakta zorlanan Kanadalıları korumayı amaçlıyor. Yabancıya satış yasağı halihazırda ülkede kalıcı oturma izni olanları ve yabancı öğrencileri kapsamayacak.

Son 1 yılda Kanada'da ortalama ev fiyatlarında yaklaşık yüzde 20 artış yaşandı. Bu yükselişte Kanada Merkez Bankası'nın 2020 sonrasında pandemiyle mücadele için faizleri indirmesi etkili oldu. Faizlerin düşmesiyle konut talebinde artış yaşandı.

Yabancıya satış dışında Kanada hükümeti ayrıca ev alıp aynı evi bir sene içinde satanlardan kesilen vergiyi de artıracak. Bu vergi artışıyla yatırım amaçlı talebin kısılıp ilk evini alacaklar için piyasanın rahatlatılması hedefleniyor.

Son açıklanan verilere göre Kanada'nın en büyük şehri Toronto'da mart ayında satışı gerçekleşen konutların ortalama fiyatı 1.2 milyon Kanada Doları olarak açıklandı. Bu mart itibarıyla ortalama satış fiyatının yıllık yüzde 18.5 arttığı anlamına geliyor.

FAİZ ARTIRIMIYLA GERİLEME YAŞANDI



Ancak şubat ayında ortalama fiyat şehirde 1.3 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Uzmanlar düşüşte geçen ay Kanada Merkez Bankası tarafından alınan 25 baz puanlık faiz artırım kararının etkili olduğunu söyledi. Bu sebeple şehirdeki toplam konut satışları da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 geriledi.

Kanada'da enflasyon yüzde 5.7 ile 30 yılın zirvesine yükseldiği için önümüzdeki aylarda faiz artırımlarının devam etmesi beklenirken, yabancıya satış yasağının da etkileri gözlemlenecek. Ancak uzmanlar büyük şehirlerde dahi yabancılara konut satışının toplam satış içindeki oranının çok yüksek olmadığını, dolayısıyla fiyatlarda büyük bir düşüş yaşanmayabileceğini belirtiyor. Habertürk