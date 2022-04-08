Yavuz Sondaj Gemisi'ne kritik görev! Karadeniz gazında tarihi gün

Yavuz Sondaj Gemisi Karadeniz'deki ilk kritik görevine bugün başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlama Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Bakan Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimize müjdeler vermenin haklı gururunu yaşadık. Türkiye'nin kaderini değiştirecek 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfimizle Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için önemli adım attık. Bu başarılar hem masada hem sahada yapılan uzun süreli dikkatli ve detaylı bir planlama strateji ve aksiyon planını bir neticesidir.

Bu işler bir kişi ile de olmuyor. Arkasında 7/24 çalışan bir ekibimiz var. Bu başarılar hepimizin 84 milyon vatandaşımızın başarısızıdır. Bu müjdeler bizimle birlikte gelecek nesillerin olacak. Filyos’ta her ziyaretimde şunu görüyorum ki bu işe gözünü koymuş tutku ile çalışan bir ekip var.

Bu yolda bir sürü engelle karşılaştık yılmadık. Çünkü şunu biliyoruz ki biz Fatih ile Yavuz ile Kanuni ile Barbaros ile Oruç Reis ile Türkiye’nin yarınlarına dümen kırmıştık. Rotamın istikrar pusulamız gelecek. İstikametimiz büyük ve güçlü Türkiye. Yapabileceğimizi biliyorduk arkamızdaki desteği iyi tanıyorduk.

"DENİZ TABANI ETÜT ÇALIŞMALARINI BİTİRDİK"

Bütün ekibe yürekten teşekkür ediyorum. Biz varsa mutlaka bulacağız dedik. Hamdolsun Cenabı Hak yüzümüzü kara çıkarmadı. Bütün gayretimiz Karadeniz gazının 2023 yılında milletin hizmetine sunmaktır. Karadeniz’de 8 sondajı tamamladık. 1 kuyuda arama çalışmaları devam ediyor. Türkali 1 ve 2 kuyularının test çalışmalarını tamamladık. Deniz tabanı etüt çalışmalarını bitirdik.

Karadeniz’in derinliklerindeki gazı gün ışığına çıkarmak için yoğun mesai harcıyoruz. Bugün 6 aylık bir hazırlığın ardından şu anda önünde dikildiğimiz Yavuz Sondaj Gemisini Kardeniz’e uğurlayarak sahadaki faaliyetlerimize önemli bir ivmelenme kazandıracağız.

Şimdi artık sefer zamanı Yavuz’u birazdan bu açtığımız kuyuların deniz tabanındaki işlevini Karadeniz gazını milletimizle buluşturmada önemli bir aşama olan Kuyubaşı vanasının deniz tabanına indirilmesi için Türkali 2 kuyusuna uğurlayacağız.

Fatih, Gökçebey 1 kuyusunda keşif amaçlı sondajına devam ediyor. Kanuni sondaj gemisi de alt tabanlama operasyonu için Türkali 5 lokasyonuna gönderdik.

Karadeniz’deki operasyonlarımızı sürdüreceğiz. Biz çalışmakla mükellefiz. Taktir ve başarı da Allah’tan. Karadeniz gazını 2023’e yetiştirmek için Filyos’ta olağanüstü çalışma devam ediyor. Bugün dünyanın en büyük inşaat projelerinden biri burada yürütülüyor. Kordon hattı, akış hatları ve kara üretim tesisi işlerini kapsayan mühendislik, tedarik, inşaat ve montaj sözleşmelerinin büyük bir kısmı tamamlandı. Kıta yamacı ve deniz tabanı mobil işlemlerine başladık. Peyderpey tamamlandıkça da alana intikal ediyor. Yavuz’un görevi deniz tabanına indirilecek kontrol ekipmanları ve sistemlerini yerleştirmek olacak. Sofistike bir işlem olan Kuyubaşı vanasının yerleştirilmesini uzaktan kumanda ile su altı robotlarıyla yapacağız. Üs tabanlama faaliyetlerinin ardından boru hattını açtığımız kuyulara bağlayacağız. Burada en önemli faaliyetlerimiz üretim tesisidir. Tesisimizin üst yapı çalışmalarına başladık hızla ilerliyor.

"BURADA ARI GİBİ ÇALIŞAN BİR EKİP VAR"

Burada arı gibi çalışan bir ekip var. Gerek Türkiye Petrolleri’nin çalışanları 7-24 burada. Enerjinin en büyük projelerinden birisi Filyos’ta yükseliyor. Temeli atılan her bir harç ile Türkiye’nin enerji bağımsızlığı günden güne yükseliyor.

Son günlerde meydana gelen konjonktürel gelişmeler daha fazla yerli mottosuyla yürüttüğümüz faaliyetlerin Türkiye’nin geleceği adına ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Doğu Akdeniz’de de önemli gelişmeler olacak inşallah önümüzdeki günlerde.

3 yıl önce Yavuz’u uğurlarken kilit ülkenin Türkiye olduğunu söylemiştik. Türkiye’nin iş birliğine açık olduğunu elini taşın altına koymaktan çekinmeyeceğini belirtmiştik. Her zaman görüşmeye açık olduğumuzu da ifade etmiştik. Bugün geldiğimiz nokta yürüttüğümüz politikaları ne denli olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

Bu projeler Türkiye’nin güvenilir ortak olduğunu ispat etti. Bu çerçevede haklarımız karşılıklı saygıyla Doğu Akdeniz’i de enerji arz güvenliğinin yeni rotası haline getirebiliriz. Arz güvenliğinin sağlanması için kaynak ülke ve güzergah seçeneklerinden yana olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu durum hem bizim hem Avrupa için büyük bir önem taşıyor. İş birliği içerisinde uluslararası hukuka uygun, istikrarı ve barışı destekleyen her projede biz yer alırız.

Bu süreçte yoğun ve çabalarında dolayı bakanlığımız çalışanlarına, Türkiye Petrolleri personellerine teşekkür ediyorum. Yine bir teşekkürü de Zonguldak ilimize, siyasi parti temsilcilerimiz olmak üzere Zonguldak halkına yapmak istiyorum. Heyecanlarını bizle paylaştılar.

Yavuz sondaj gemimizde görev yapacak bütün personelimize başarılar diliyorum. Rüzgarınız kolayınıza olsun. Allah'a emanet olun, sağ olun var olun."

GEMİ YOLA ÇIKIYOR

Karadeniz'de 2020 yılında bulunan doğal gaz keşfinin ardından yapılan çalışmalar hız kazandı. Fatih Sondaj Gemisi'nin yapmış olduğu toplamda 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin karaya çıkarılması için yapılan projeye ilişkin olarak Yavuz Sondaj Gemisi Karadeniz'e açılıyor. Geçen hafta Filyos Limanı’na götürülen ‘kuyubaşı vanası’ da Yavuz Sondaj Gemisi’yle bugün Karadeniz’in derinliklerine indirilmek üzere yola çıkacak.

KUYUBAŞI VANASI NE İŞE YARIYOR?

Kuyubaşı vanası kuyulardan gelen gazı toplayıp, içinde bulundurduğu akış ölçer, sensör dedektör ve çeşitli vana takımlarıyla üretim ve dağıtım haznesine iletecek.

Ağırlığı 65 ton olan kuyubaşı vanasının yüksekliği 5.1 metre olurken, bu yükseklik iki katlı bir binaya eş değer. Genişliği ise 5.9 metre.

İçindeki teknolojik donanım sayesinde, gazı sisteme aktarmadan önce birçok işleme tabi tutacak.

Bu vanalardan dokuz tane daha getirilecek. Toplam vana sayısı 10’a yükselecek

Filyos Limanı’ndan yola çıkacak olan Yavuz Sondaj Gemisi, Türkali-2’deki keşif kuyulara kuyubaşı vanasını indirecek. Ayrıca üst seviye kuyu tamamlama görevini de yerine getirecek.

Dev vana KAŞİF sualtı robotu yardımıyla deniz tabanına indirilecek.

YAVUZ SONDAJ GEMİSİNİN ÖZELLİKLERİ

- Türkiye Petrolleri Envanterine 2018 Ekim’de katıldı.

- Türkiye’nin sahip olduğu Fatih’ten sonra ikinci sondaj gemisi

- Yavuz Sondaj Gemisi, Karadeniz’e gelmeden önce Akdeniz’de Karpaz-1, Güzelyurt-1, Lefkoşa-1 ve Selçuklu-1 kuyularında sondaj çalışmalarında görev aldı.

- Uzunluğu 229 metre

- Genişliği 36 metre

- Kule yüksekliği 104 metre

- Ağırlığı 52 bin 105 groston

- Sondaj Kabiliyeti 12 bin 200 metre