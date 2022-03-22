Kırmızı ete ve beyaz ete zam! Yüzde 48..
“Et fiyatlarına zam var mı?” ve “Et fiyatları ne kadar oldu?” soruları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Kırmızı et fiyatları ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Et ve Süt Kurumu (ESK) kırmızı et satış fiyatlarına yüzde 47-48, beyaz et satış fiyatlarına ise ortalama yüzde 14-15 oranında zam yaptı
22.03.2022 - 10:22 |
Et ve Süt Kurumu mağaza satış fiyatlarında zam yaptı. Kurumun sitesinde yer alan yeni listeye göre sığır kıymanın kilosu yüzde 48,2 zamla 83 liraya yükseldi. Kırmızı et ürünlerinin tamamında yüzde 47-48 civarında bir artış yaşandı. Pastırma ve kavurma ürünlerinde de benzer artışlar yaşandı.
Beyaz etlerdeki zam oranları ise yüzde 14-15 seviyesinde kaldı.