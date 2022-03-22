Faiz düştü, kredi hamlesi geldi! Tarihi rekor...

Geçen yıl yakalanan yüzde 11'lik büyüme ile 10 yılın rekorunu kıran, Rusya- Ukrayna savaşında izlediği strateji ile bölgedeki konumunu güçlendiren Türkiye, 2022'ye de hızlı başladı.

Sanayi üretiminden konut satışına, kapasite kullanımından reel sektör güvenine kadar tüm makro veriler, ekonomide ilk çeyrekte canlılığın sürdüğüne işaret ederken, faizde yaşanan düşüş sanayicinin yatırım iştahını perçinledi. Ticari kredi faizleri 11 Mart'ta yüzde 20'nin altına inerek, faiz indiriminin başladığı Eylül 2021 seviyesinin de altına geriledi.

6 PUANDAN FAZLA DÜŞÜŞ

Merkez Bankası'nın politika faizinde ilk indirimi gerçekleştirdiği Eylül 2021'de yüzde 20.45 olan ticari kredi faizleri, 7 Ocak 2022'de yüzde 26.26'ya kadar yükseldi.

Merkez Bankası'nın sanayi sektörünü destekleyen hamleleri, kur korumalı mevduat ile dövize ilişkin belirsizliğin sona ermesi ve özellikle son dönemde Türkiye'nin tedarik üssü konumunu güçlendirecek hamleler ile yabancı ilgisinin artması faizlerde düşüşü hızlandırdı.

Ticari kredi faizleri 11 Mart 2022'de yüzde 19.98'e geriledi. Faizde 7 Ocak'tan bu yana yaşanan düşüş 6.2 puan oldu.

GÜNDE 3.2 MİLYAR TL KREDİ

Faizdeki düşüş sanayicinin kredi kullanımını tarihin en yüksek seviyesine taşıdı. 2021 sonunda 1 trilyon 847 milyar TL olan ticari krediler, 11 Mart 2022 itibarıyla 2 trilyon 73 milyar liraya ulaştı.

70 günde 226 milyar TL ticari kullanımı gerçekleşti. 2022'de günde ortalama ticari kredi tutarı 3 milyar 228 milyon TL oldu.

Faizdeki düşüşle, kapasite artırıcı yatırımların da arttığına dikkat çeken analistler, KOBİ kredilerindeki artışın da bunu desteklediği görüşünde. 2021 sonunda 855 milyar TL olan KOBİ kredileri, 11 Mart 2022'de 910 milyar liraya ulaştı.

Ticaret Bakanlığı'nın KOBİ tanımında sınırı 250 milyon liraya çıkarması ile, desteklerden yararlanan işletme sayısının artacağı ve bunun da yatırımları perçinleyeceği belirtiliyor.

KONUTTA DA FAİZ GERİLEDİ

TCMB verilerine göre, konut kredisinde de faiz, Eylül 2021 seviyesinin altına geriledi. 24 Eylül 2021'de yüzde 17.91 olan konut kredisi faizleri, 7 Ocak 2022'de yüzde 18.58'e kadar çıktı.

Konutta faiz 11 Mart 2022'de yüzde 17.70'e indi. Taşıtta yüzde 21.2'den 29.57'ye kadar çıkan faiz yüzde 25.17'ye gerilerken, ihtiyaçta ise yüzde 24.76'dan 32.2'ye yükselen faiz yüzde 26.70'ye düştü. Faizdeki düşüşle birlikte bireysel krediler de 986 milyar liradan 1 trilyon 11 milyar liraya çıktı. (Sabah)