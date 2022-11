İzmir'de gevrek ve boyoz fiyatlarına zam

İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf Sanatkarlar Odası'nın zam talebi üzerine İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Gıda Komisyonu toplandı. Komisyonda değerlendirilen zam talebi kabul edildi. Resmi yazışmaların tamamlanması sonrası 4 liradan satılan gevrek, yüzde 25 zamlanarak 5 lira oldu. Gevrekteki yeni fiyat, pazartesi günü itibarıyla geçerli olacak. Boyoz, poğaça, peynir ve yumurtanın tane fiyatları da 5 lira oldu. Kumru ise 15 liradan satılacak.



'ESNAF KAZANCINI MAALESEF FATURALARA YATIRIYOR'



Artan maliyetler nedeniyle zam kararının kaçınılmaz olduğunu belirten İzmir Pide ve Gevrekçiler Odası Başkanı Şükrü Erişen, "Gevrek; zengin, fakir, işçi, memur, öğrenci her zümrenin ulaşabileceği, doyurucu ve ilimizde severek tüketilen bir gıda. Bir yandan maliyetler karşısında ezilen esnafımızı düşünürken, bir yandan da alım gücü düşen vatandaşımızı göz ardı etmemeye çalışıyoruz.

Bu aşamada, zam kararı alırken ciddi anlamda zorlanıyoruz. Ancak artan maliyetler, faturalar, işçilik ücretleri göz önüne alındığında zam kaçınılmaz bir durum oluyor. Enerji maliyetleri başta olmak üzere ham madde zamları, işçilik ücreti, vergi, SGK derken esnafa kar kalmıyor. Esnaf kazancını maalesef faturalara yatırıyor. Elektrik ve doğal gaz faturaları boynumuzu büküyor. Sonuç olarak alınan zam ne esnafı ne de tüketiciyi mutlu ediyor" diye konuştu.





'FİYATLAR ŞU AN İÇİN YETERLİ OLABİLİR'



Alsancak'ta gevrek üretimi ve satışı yapan işletmeci Nazmiye Özaba, "Fiyatlar şu an için yeterli olabilir ama zamlar nedeniyle ileride nasıl olacağını bilemiyoruz. Her geçen gün bir ürüne zam geliyor. Fırıncıların da işi zor. Elektrik pahalı. Eleman ücretleri, sigortası var. İş yerinin elektrik ve su faturası var. Bir fırın olarak çok maliyet, aşırı gider var. Gelir var ama gider daha fazla. İzmir gevreği çok seviyor, boyoz da çok meşhur" dedi.