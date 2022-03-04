İlaç ödemeleri ile ilgili Bakan Bilgin'den açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Ödemesi yapılmayan ilaçların ödenmeme gerekçesi bilimsel olarak onaylanmamasıdır. Devlet ilacın parasına bakmaz." dedi.
04.03.2022 - 11:51 |
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ilaç ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ödemesi yapılmayan ilaçların ödenmeme gerekçesi bilimsel olarak onaylanmamasıdır. Devlet ilacın parasına bakmaz.
Özellikle yavruları, kendileri hasta olan vatandaşlarımızın bu konuda daha dikkatli olmalarını, bu tür kampanyalara itibar edilmemesini, kamu otoriteleri tarafından kabul edilmemiş, duygu sömürüsü mahiyetindeki kampanyalara itibar edilmemesi gerektiğini ifade ediyorum." dedi.
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