Son dakika sıvı yağ kararı! Kanola, aspir, soya ve palm yağında geçerli,30 Haziran'a kadar...

Sıvı yağ kararı! Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ayçiçek yağı tedarikinde yaşanabilecek sorunlara karşı yeni karar alındı.

Ayçiçek yağının ikamesi olarak kullanılabilecek, kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağı ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı.

Bazı tarım ve gıda ürünlerinin ihracatına yönelik karar alma yetkisi de Tarım ve Orman Bakanlığı'na verildi.

Kırmızı ve beyaz et, yumurta, patates, domates, soğan, zeytin, zeytinyağı, limon, un, bulgur, margarin ve birçok gıda ürünü ihracatında değişiklik, kısıtlama yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığı'nda olacak.

Bakanlık, bu ürünlerin ihracatına yönelik dönemsel düzenleme yapabilecek.