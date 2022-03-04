Bitcoin tepetaklak oldu! Kripto paralarda büyük düşüş! Zarar ettirdi

Dünya Rusya-Ukrayna savaşına odaklanmışken iki ülke felaketi getirecek alanlarda çatışmalara devam ediyor. Rusya’nın dün gece saatlerinde Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya’ya saldırı gerçekleştirmesi ve santralde yangın çıkması nedeniyle piyasalarda gerginlik hakim oldu.

Yangın kısa süre içerisinde söndürüldü ve radyasyon seviyesi normal seviyelerde seyrine devam etti. Nükleer santralin içinde patlama olmaması ve dış kabuğunun çok güçlü yapılmasından dolayı herhangi bir sızıntının meydana gelmemesi dünyayı büyük bir nükleer felaketten korumuş oldu.

Kripto Para birimleri de nükleer sızıntı endişesiyle gerileme gösterdi. Rusya ve Ukrayna’da paraya erişimin kısıtlı olması ve yurt dışına para çıkarmanın zorlaşmasıyla alternatif olarak kullanılan kripto para birimleri savaşla birlikte yükseliş göstermişti. Özellikle Rusya’ya uygulanan yaptırımlar neticesinde ve Rusya’nın sermaye kontrolüne gitmesiyle birlikte para çıkışı zorlaşınca Ruslar kripto paraları kullanarak paralarını güvenli limanlara park etmenin peşine düştü.

Bu durum da kripto para dünyasına para girişine yol açtı ve Bitcoin liderliğinde yükseliş hareketi gerçekleşmişti.

Ancak son birkaç gündür yükseliş durgunlaştı ve yerini düşüşe bıraktı. Uzun süredir ayı piyasasından çıkamayan kripto para birimleri yeniden Düşüş dalgasına giriş yaptı.

TEK SEBEP SANTRAL DE DEĞİL!

Kripto paraların güç kaybetmesinin tek sebebi Rusya'nın nükleer santrale saldırı gerçekleşmesinden ibaret değil. Fed'in Mart ayında faiz artırımına gideceğini deklare etmesine rağmen Altın fiyatlarındaki yükseliş de kripto paraları olumsuz etkiliyor. Fed Başkanı Jerome Powell geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile büyük ihtimalle Mart ayında faizin artacağına yönelik söylemlerde bulundu. Fed faizi küçük adımlarla artırsa da enflasyonun yüzde 8'e yaklaştığı ortamda reel faizin yine de ekside kalacağı beklentisi de altını güçlü tutan diğer etkenler arasında yer alıyor. Ayrıca savaş ortamında altın fiyatları genel olarak yüksek seyrediyor.

BITCOIN YÜZDE 5 DÜŞÜŞTE

Lider kripto para birimi Bitcoin piyasalara yön vermeye devam ediyor. Bitcoin şu sıralar yüzde 5 oranında düşüşle 41 bin 400 Dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük 41 bin 72 dolar, en yüksek de 44 bin 105 dolar seviyesi görülmüştü. Bitcoin yüzde 40 oranında tarihi zirvesinden uzakta işlem görüyor. Bitcoin'in dominansı hafif gerilemeyle yüzde 43.77 oranında bulunuyor. Kripto paralarda korku endeksi ise 33 seviyesinde yer alıyor.

ETHEREUM 3 BİN DOLARIN ALTINDA

Ethereum da gerilemeyi sürdürüyor. Bitcoin’e ayak uyduran Ethereum 3 bin doların üzerinde kalıcı yükselişini gerçekleştiremedi ve yeniden düşüş trendine girdi. Ethereum yüzde 7 oranında düşüşle 2 bin 732 dolar seviyesine işlem görüyor.

SOLANA DA DÜŞÜŞTE

Büyük umutlarla pazarlanan ancak yatırımcılarını büyük mağduriyete uğratan Solana da gerilemesini sürdürüyor. Geçtiğimiz Kasım ayında 260 dolara kadar yükselen ve bu seviyeden dramatik düşüş gerçekleştiren Solana yüzde 7 oranında düşüşle 92 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Tarihi zirvesinden ise yüzde 64 oranında geride seyrediyor.