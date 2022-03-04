Son dönemde fiyatı en çok zamlanan sıvı yağda gümrük vergisinde değişiklik yapıldı! Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Ayçiçek yağının ikamesi olabilecek kanola yağı, aspir yağı, mısır yağı, soya ve palm yağında gümrük vergisi sıfırlandı. Sıvı yağ ile ilgili yeni düzenlemede, Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle ayçiçek yağı tedarikinde yaşanabilecek sorunlar gerekçe gösterildi. Peki, Sıvı yağı sıkıntısı mı var? Sıvı yağ fiyatları artar mı? Sıvı yağa zam gelir mi? İşte detaylar…

SIVI YAĞ FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Ayçiçek yağının ikamesi olabilecek kanola yağı, aspir yağı, mısır yağı, soya ve palm yağında gümrük vergisi sıfırlandı. Karar 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli olacak. Bazı tarım ve gıda ürünlerinin ihracatına yönelik karar alma yetkisi de Tarım ve Orman Bakanlığı'na verildi. Kırmızı ve beyaz et, yumurta, patates, domates, soğan, zeytin, zeytinyağı, limon, un, bulgur, margarin ve birçok gıda ürünü ihracatında değişiklik, kısıtlama yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığı'nda olacak. Bakanlık, bu ürünlerin ihracatına yönelik dönemsel düzenleme yapabilecek.

SIVI YAĞ KRİZİ Mİ VAR?

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ayçiçek yağı tedarikinde yaşanabilecek sorunlara karşı yeni karar alındı.

SIVI YAĞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ayçiçek Yağı 2 L Komili 63,00 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 1,25 L 44,00 TL

Vera Ayçiçek Yağı 1 L 25,90 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 1,25 L 46,50 TL

Orkide Zeytinyağı Riviera 1 L 46,65 TL

Zeo Zeytinyağı Riviera 1 L 49,90 TL

Kristal Anatolia Zeytinyağı Riviera 1 L 52,30 TL