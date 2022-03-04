Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Altında rekor tahmin! Tarih verdi! Gram altın 1450 lira...
Altın fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Altın fiyatları yükselişe geçti. Savaş ortamı sebebiyle altın fiyatları yerinde durmuyor. Yatırımcılar ise altın daha yükselecek mi?, Bu fiyattan altın alınır mı?, Altına yatırım yapılır mı? sorularının cevabını merak ediyor. Uzman isimlerden bu sorulara cevap geldi. Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tahminlerde bulunuldu. Altın fiyatları geçtiğimiz haftada gerçekleştirdiği sert hareketlere nazaran bu hafta daha sakin bir seyir izliyor. Ons altın geçtiğimiz güne 1931 dolardan başladıktan sonra 1944 dolara kadar yükseldi ve 1935 dolardan kapandı. Ons altın haftanın son işlem gününe 1937 dolardan başladı. Ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre primli bir seyir izleyerek 1939 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1932 dolar, en yüksek ise 1953 dolar seviyeleri görüldü. Yurt içinde ise gram altın fiyatı da ons altındaki yükselişten etkilenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz güne 867 liradan başlayan gram altın 881 liraya kadar arttıktan sonra 877 liradan kapandı. Bugüne 877 liradan başlayan gram altın önceki kapanış seviyesine göre primli bir seyir izleyerek 881 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 876 lira, en yüksek ise 892 lira seviyeleri görüldü. İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm gelişmeler...
Rusya ile Ukrayna arasında süregelen savaş 9. gününde. Dünyanın gözü kulağı iki ülke arasındaki gelişmelerde olurken, Ukrayna’da bulunan Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya’da çıkan yangın bölgede büyük endişe yarattı.
Rusya ile Ukrayna arasındaki sıcak çatışma sırasında çıkan yangın ilerleyen saatlerde kontrol altına alındı.
MÜZAKERELERDEN SONUÇ ÇIKMADI
Öte yandan geçtiğimiz gün Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında Belarus sınırında kritik bir görüşme gerçekleştirildi. Müzakereler sonucunda ateşkes konusunda anlaşmaya varılamazken, Ukrayna’daki sivil halkın tahliyesi için bölgede insani koridorun oluşturulmasına karar verildi.
ONS ALTIN YÜKSELİYOR
Altın fiyatları geçtiğimiz haftada gerçekleştirdiği sert hareketlere nazaran bu hafta daha sakin bir seyir izliyor.
Ons altın geçtiğimiz güne 1931 dolardan başladıktan sonra 1944 dolara kadar yükseldi ve 1935 dolardan kapandı.
Ons altın haftanın son işlem gününe 1937 dolardan başladı. Ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre primli bir seyir izleyerek 1939 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1932 dolar, en yüksek ise 1953 dolar seviyeleri görüldü.
GRAM ALTIN PRİMLİ SEYİRDE
Yurt içinde ise gram altın fiyatı da ons altındaki yükselişten etkilenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz güne 867 liradan başlayan gram altın 881 liraya kadar arttıktan sonra 877 liradan kapandı.
Bugüne 877 liradan başlayan gram altın önceki kapanış seviyesine göre primli bir seyir izleyerek 881 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 876 lira, en yüksek ise 892 lira seviyeleri görüldü.
Güvenli liman altında yükseliş devam ederken yatırımcı alalım mı satalım mı diye soruyor. Ukrayna-Rusya savaşı ile fırlayan altın müzakere masasıyla düşüş göstermişti. Pazartesi gününü 850 liranın altına düşen altın fiyatları çarşamba günü itibariyle yeniden yükselişe geçti 3 Mart perşembe günü de 870 liranın üstünde kapattı. İslam Memiş altın fiyatlarının 1450 liraya çıkacağı görüşünde ama bekleyin diyor. İşte altın fiyatları ve İslam Memiş'in tavsiyeleri:
Savaş ortamında altın her zaman güvenli limandır. Herkes riskten kaçmak için altın alır. Herkes yakından bilir son 7 aydır altın bilerek baskılandı altın sadece savaş ortamını sevmiyor enflasyon olduğu ortamda da güvenli limandır.
Savaştan önce enflasyon gerçeği olduğu için enflasyondan güç toplayan altın olduğu için değerinin altında kalmıştı. Savaş başladı ama zamanında tezgahladıkları enflasyon balonunun ihalesini Putin'e bıraktılar.
Bana sorsanız ons bazında gram bazında ben bu fiyatlardan altın gümüş yatırımı yapmam. Yatırımcılar sert düşüşler yükselişler yaşanırsa bunu soğuk kanlılık ile takip etmeli. Malı alırken kazanmak gerekiyor.
"1450 lirayı bekleyin"
Tekrar 1900 dolar altına sarkma ihtimalinde yüzde 50'mi alırım. FED'i beklerim kendime süre tanırım pozisyonumu kapatırım. 2022 yılında ons altında 2150 dolar gram altında 1450 lira benim öngörüm bu yönde. Zaman olarak bir şey söyleyemem.
"Aşağı yönlü kırılacak"
-Bir gün bile olsa bu seviyeler aşağı yönlü kırılacak pozisyonunu kapatanlar yoluna devam edecek.
-Rusya da Ukrayna da zengin insanlar. Ama yasak geldi. Ne kadar zengin olursanız olun bir valizle gidebiliyorsunuz. Kitlesel göç diye bir şey var. Diyorum ki kitlesel göç var bununla birlikte insanlar beraberinde dijital parayı yanında götürmek isteyecektir. Ben 2020 yılında ilk kez yatırımcılara sepet oluşturun ve içinde kripto paranız da olsun diyorum.
-Toplum bunu bilmek ve öğrenmek zorunda. Herkes oturuyor on kişi senin hangi coin var... Bu bu kadar basit bir şey değil.-Rusya'yı finansal, ekonomik açıdan felç ettiler bu artarak devam ediyor. Bir ay sonra iki ay sonra farklı bir dünya ekonomisini konuşabilir miyiz bilemiyorum her ayın farklı hikayesi olacak. Kocaman kapalı kutu var
Şöyle bir ricam var lütfen bu kaos ortamında kısa vadeli işlem yapmayın. Sepet uygulamasına gitmeniz gerekiyor. Parite işlemi ile işlem yaparsanız zarar etmezsiniz. TL ile kısa vadeli kaldıraçlı işlem yapmıyoruz. Bugün zirveleri rallileri konuşuyoruz bir anda karlar yerini zarara bırakabilir yatırımcıların çok dikkatli olması gerekir