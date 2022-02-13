Fiyatlar düşüyor, markette etiketler değişiyor! Ayçiçek yağı, yumurta, çay, süt, beyaz peynir, pirinç, nohut, kuru fasulye, makarna ve...

Tüm tüketicilerin beklediği güzel haber geldi. KDV oranı değişti. Marketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçilebilesi için önemli bir adım atıldı. Gıda ürünlerinde KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indiren karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kararda, "Ekli 'Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Deger Vergisi Kanununun 28. maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda ürünlerinin KDV'sinde 7 puanlık indirim market sepetine yansıyacak.

KDV oranlarının rafta olası fiyat etkisini araştırıldı, bir evde temel ihtiyaç olan ürünlerin fiyatları hesaplandı.

Pirinç, nohut, kuru fasulye, makarna, çay, süt, beyaz peynir, yoğurt, yumurta, ayçiçek yağı, zeytinyağ, tereyağı, şeker, dana kuşbaşı ve kıymadan oluşan 15 farklı üründen iki farklı sepet oluşturuldu.

EN UCUZDA 32 TL

Bir sepete marketlerin markalılara göre daha ucuza satışa sunduğu ve private label olarak adlandırdığı ürünleri eklendi.

Pirinç, nohut, kuru fasulye, makarna, çay, süt, beyaz peynir, yoğurt, yumurta, ayçiçek yağı, zeytinyağ, tereyağı, şeker, dana kuşbaşı ve kıymadan oluşan bu pakette hali hazırda 464.85 TL ödeme yapılıyor.

KDV'nin yüzde 8'den 1'e inmesiyle birlikte 432.38 TL'ye düşecek. Böylece bu sepette 32 TL'lik indirim vatandaşın cebine yansıyacak.

736 TL'DEN 684'E İNECEK

Marketlerde markalı ürünlerde çok fazla alternatif bulunduğu için en ucuzun yanı sıra aynı ürünlerin en pahalılarıyla da ayrı bir sepet hazırlandı.

Bu sepete de pirinç, nohut, kuru fasulye, makarna, çay, süt, beyaz peynir, yoğurt, yumurta, ayçiçek yağı, zeytinyağ, tereyağı, şeker, dana kuşbaşı ve kıymayı eklendi.

Sepet toplam yüzde 8 KDV ile 736.35 TL tuttu. Gelecek yüzde 7 indirimle birlikte aynı sepet 684.89 TL oldu. Böylece pahalı sepette de indirim 52 TL'yi buldu. (Sabah)