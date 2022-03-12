Elektrik ile ilgili flaş karar! EPDK harekete geçti, sınır resmen değişti, artık...

Lisanssız GES’lerde, kurulu güç üst sınırı 10kW’tan 25kW’a çıkarıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişiklikle, "10 Kilovata Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri için Usul ve Esaslar"ın adı da "25 Kilovata Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri için Usul ve Esaslar" olarak değiştirildi.

Bu çerçevede “10kW’a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar” olarak bilinen Usul ve Esasların adı da “25kW’a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar” olarak değiştirildi.

YÜZDE 50 SINIR GELDİ

Usul ve Esaslardaki değişiklik uyarınca, bağlanacak GES’lerin toplam kapasitesi ile Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkinYönetmelik kapsamında bağlanacak tesislerin kapasitesi, bu tesislerin bağlanacağı dağıtım transformatörünün İlgili Şebeke İşletmecisine ait bir transformatör olması halinde transformatör gücünün yüzde ellisini geçemeyecek.

Transformatörün başvuru sahibine ait olması durumunda ise bir tüketim tesisi ile ilişkilendirilen üretim tesisinin kurulu gücü 25kW ile sınırlı olmak kaydıyla söz konusu kapasite transformatör gücü kadar olabilecek.