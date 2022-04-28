Geri Dön
°
Şehir seçiniz
    BİST2.439-0.52EURO15.57-0.36USD14.79-0.11ALTIN895.05-0.32
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    EkonomiDolarlar Türkiye'ye yağacak! 50 milyar dolarlık rezerv! Toprağın altı kaynıyor
    HaberlerEkonomi Haberleri Dolarlar Türkiye'ye yağacak! 50 milyar dolarlık rezerv! Toprağın altı kaynıyor
    ABONE OL

    Dolarlar Türkiye'ye yağacak! 50 milyar dolarlık rezerv! Toprağın altı kaynıyor

    Dolarlar Türkiye'ye akacak. 50 milyar dolarlık rezervi var. Son yıllarda talep patlaması yaşanıyor. Türkiye için çok güzel haber. Son yıllarda mücevher sektörünün gözdesi haline gelen Diaspor Kristali, dünyada sadece Türkiye'de çıkarılan değerli taşlardan. Hollywood ünlülerinin dikkatle takip ettiği taş çok sayıda sipariş alırken kamuoyunda tekrardan gündeme geldi. Diaspor taşı, elmastan 10 bin kat daha nadir bulunuyor.

    • 28 Nisan 2022 - 15:47 • Son Güncelleme:
    • 28 Nisan 2022 - 15:47 • Son Güncelleme:
    1Dolarlar Türkiyeye yağacak 50 milyar dolarlık rezerv Toprağın altı kaynıyor

    Türkiye'de 50 milyar dolarlık süs taşı rezervi çıkarılmayı bekliyor. Üstelik bu değerli taşlardan 3 türü, sadece Türkiye topraklarında bulunuyor. Diaspor kristali de, dünyada sadece Türkiye'de çıkarılan değerli taşlardan.

    2Dolarlar Türkiyeye yağacak 50 milyar dolarlık rezerv Toprağın altı kaynıyor

    Diaspor kristali 9 farklı renk geçişiyle göz kamaştırıyor.

    3Dolarlar Türkiyeye yağacak 50 milyar dolarlık rezerv Toprağın altı kaynıyor

    Son yıllarda mücevher sektöründe pırlantaya alternatif olarak gösteriliyor.

    4Dolarlar Türkiyeye yağacak 50 milyar dolarlık rezerv Toprağın altı kaynıyor

    Diaspor kristali, dünyada sadece Muğla'nın Milas ilçesindeki madenden çıkarılıyor.

    5Dolarlar Türkiyeye yağacak 50 milyar dolarlık rezerv Toprağın altı kaynıyor

    Gram gram çıkarılan kristalin sadece yüzde 2'si işlenebiliyor

    6Dolarlar Türkiyeye yağacak 50 milyar dolarlık rezerv Toprağın altı kaynıyor

    TRT Haber'de yer alan habere göre diaspor kristali diğer madenler gibi tonlarca çıkarılmıyor. Gram gram çıkarılıyor.

    7Dolarlar Türkiyeye yağacak 50 milyar dolarlık rezerv Toprağın altı kaynıyor

    Dünyada çok değerli bir maden. Her işçi taşın, çamurun içinde diaspor kristalini bulmak için çalışıyor.

    8Dolarlar Türkiyeye yağacak 50 milyar dolarlık rezerv Toprağın altı kaynıyor

    Madenden yılda ortalama 750 kilogram diaspor kristali çıkarılıyor. Çıkarılan kristalin ise yüzde 2'si işlenebiliyor.

    9Dolarlar Türkiyeye yağacak 50 milyar dolarlık rezerv Toprağın altı kaynıyor

    Dünyada bilinen 300 değerli taştan biri olan diaspor kristali, son yıllarda mücevher ve takı sektörünün dikkatini çekmeye başladı.

    10Elmastan 10 bin kat daha nadir, bir tek ocaktan çıkıyor

    "Elmastan 10 bin kat daha nadir, bir tek ocaktan çıkıyor"

    Madenin sahibi Murat Akgün, "Elmas kadar değerli değil ama amacımız bu. Elmastan 10 bin kat daha nadir bir tek ocaktan çıkıyor...

    11Dolarlar Türkiyeye yağacak 50 milyar dolarlık rezerv Toprağın altı kaynıyor

    Elmas 5 kıtadan çıkıyor. Türkiye'de ve dünyada istediğimiz değerde değil.

    12Dolarlar Türkiyeye yağacak 50 milyar dolarlık rezerv Toprağın altı kaynıyor

    Bizim de amacımız bunu dünyaya tanıtmak her gelen turiste bir tane aldırmak ayrıca Türk insanının da bunu tanıması ve takması" diye konuştu.

    13Dolarlar Türkiyeye yağacak 50 milyar dolarlık rezerv Toprağın altı kaynıyor

    Diaspor kristalinin fiyatı, karatı, süslemesi ve işlemesine göre 100 bin dolara kadar alıcı buluyor.

    14Dolarlar Türkiyeye yağacak 50 milyar dolarlık rezerv Toprağın altı kaynıyor

    Hindistan, diaspor kristalinin en fazla ihraç edildiği ülke konumunda.

    15Dolarlar Türkiyeye yağacak 50 milyar dolarlık rezerv Toprağın altı kaynıyor

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri
    Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu! Diyanet il il açıkladı

    Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu! Diyanet il il açıkladı

    Dolarlar Türkiye'ye yağacak! 50 milyar dolarlık rezerv! Toprağın altı kaynıyor

    Dolarlar Türkiye'ye yağacak! 50 milyar dolarlık rezerv! Toprağın altı kaynıyor

    Koronavirüs bitti derken o hastalık yeniden hortladı! Dünyayı tedirgin eden gelişme! 21 kez yıkıcı salgın...

    Koronavirüs bitti derken o hastalık yeniden hortladı! Dünyayı tedirgin eden gelişme! 21 kez yıkıcı salgın...

    Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına çifte zam! Rakamlar belli oluyor, tek tek açıklandı, en düşüğü...

    Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına çifte zam! Rakamlar belli oluyor, tek tek açıklandı, en düşüğü...