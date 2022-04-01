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    EkonomiDoğal gaz fiyatlarıyla ilgili flaş karar! Zam geldi, faturalar yüzde 50...
    HaberlerEkonomi Haberleri Doğal gaz fiyatlarıyla ilgili flaş karar! Zam geldi, faturalar yüzde 50...
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    Doğal gaz fiyatlarıyla ilgili flaş karar! Zam geldi, faturalar yüzde 50...

    Doğal gaz fiyatlarıyla ilgili son dakika kararı. Milyonlarca aboneyi yakından ilgilendiriyor. Fiyatlara zam geldi. Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 35, sanayide kullanılana yüzde 50, elektrik üretiminde kullanılana ise yüzde 44.3 zam geldi. BOTAŞ, uluslararası gelişmelere bağlı olarak yaşanan dalgalanmalar nedeniyle getirilen zammın, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacağını bildirdi.

    01.04.2022 - 00:03 |
    Doğal gaz fiyatlarıyla ilgili flaş karar! Zam geldi, faturalar yüzde 50...

    Doğal gaz fiyatlarına 1 Nisan 2022 itibarıyla zam yapıldı. Konutlarda kullanılan doğal gazın birim fiyatında yüzde 35, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın birim fiyatında yüzde 44,30, elektrik üretimi dışında kullanılan doğal gazın birim fiyatında ise yüzde 50 artış oldu.

    BOTAŞ'tan doğal gaz zammıyla ilgili şu açıklama yapıldı:

    Doğal gaz fiyatlarıyla ilgili flaş karar Zam geldi, faturalar yüzde 50...

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