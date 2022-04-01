Doğal gaz fiyatlarıyla ilgili flaş karar! Zam geldi, faturalar yüzde 50...

Doğal gaz fiyatlarına 1 Nisan 2022 itibarıyla zam yapıldı. Konutlarda kullanılan doğal gazın birim fiyatında yüzde 35, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın birim fiyatında yüzde 44,30, elektrik üretimi dışında kullanılan doğal gazın birim fiyatında ise yüzde 50 artış oldu.

BOTAŞ'tan doğal gaz zammıyla ilgili şu açıklama yapıldı: