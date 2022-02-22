BES'te yeni dönem! SEDDK genelge ile duyurdu, aktarım detayları belli oldu, kesinti ve aidat yok

BES ile ilgili flaş aktarım kararı! Emeklilik sandıklarından BES'e geçişte detaylar belli oldu. 56 yaşından büyük katılımcılar için, "kalan ömür" hesabına göre aylık geri ödeme tavanı belirlenecek.

Çalışanların dernek, vakıf ve sandık hesaplarından bireysel emeklilik sistemine (BES) birikimlerini aktarmasına yönelik düzenlemede detaylar belli oldu. Buna göre, sandık üyeleri ve çalışanlar, birden fazla şirkette veya aynı şirkette farklı sözleşmelerle BES hesabı açabilecek. Emeklilik şirketi, kurumlara, gelir düzeyi, birikim tutarı, üye olduğu sandığa ve risk profiline göre bir emeklilik planı sunacak. 56 yaşından büyük katılımcılar için, "kalan ömür" hesabına göre aylık geri ödeme tavanı belirlenecek.

AKTARIM DETAYI

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre; Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) genelgesiyle, dernek, vakıf ve sandık gibi üyelerine emeklilik taahhüdünde bulunan hizmet sunucusu kuruluşlardan BES hesabına yapılacak birikim aktarımıyla ilgili detaylar düzenlendi. Genelgeye göre sandık üyeleri ve çalışanlar, birden fazla şirkette veya aynı şirkette farklı sözleşmelerle BES hesabı açabilecek. Emeklilik sandığı, vakıf gibi hizmet sunucuları tarafından üyelere ödenen katkı payları, işveren grup emeklilik sözleşmesi kapsamında BES'e aktarılabilecek. Bu sözleşmeler kapsamında hak sahipliği, aktarım tarihiyle başlayacak. Katılım emeklilik planı seçmek isteyen üye ve çalışanlara, bu yönde emeklilik planı ve yatırım fonuna erişim imkanı sağlanacak. Emeklilik şirketi, kurumlara, gelir düzeyi, birikim tutarı, üye olduğu sandığa ve risk profiline göre bir emeklilik planı sunacak. Pasif sandık üyeleri, birikimlerinin BES'e aktarılmaması için müracaatta bulunacak, başvuruda bulunmayan üyelerin birikimleri otomatik olarak BES'e aktarılacak. Pasif durumdaki üyelerin birikimlerinin BES'e otomatik aktarımı yönünde karar alınmaması durumunda ise üyelerden izin istenecek. Hesaba aktarım yapılırken hayatını kaybeden çalışan veya hak sahiplerinin birikimleri, geride kalan varislerine ödenecek.

BES'TE YAŞA GÖRE ÖDEME

Pasif üyeler, sandık veya dernek kapsamında emekliliğe hak kazanmış çalışanlar ile 56 yaşını tamamlamış ve en az 10 yıllık kazanılmış birikimi aktarabilecek olan üye veya çalışanlar, emeklilik sözleşmesi veya emeklilik planına gelir aktarmaya hak kazanacak. 56 yaşından büyük katılımcılar için belli periyotlarla geri ödeme yapılacak. Buna göre, 56 yaşındaki bir sandık üyesi için, 214 ay "kalan ömür" hesap edilecek ve buna göre ödeme yapılacak. Bu üye için aylık azami ödeme, toplam birikiminin 214'te 1'i kadar olacak. 80 yaşındaki üye için 58, 90 yaşındaki üye için 33, 104 yaşındaki bir katılımcı için 15 ay "kalan ömür" süresi olarak kabul edilecek ve bu sürelere göre ödeme tavanları belirlenecek. Emeklilik gelir planı sözleşmelerinin kurulabilmesi için asgari şart ise brüt asgari ücretin 4 katını BES sözleşmesine aktarmak olacak. Sandıktaki birikimleri BES'e aktarılan çalışana, ne kadar parasının hangi fonda tutulduğu konusunda bilgi verilecek.

BES'TE KESİNTİ VE AİDAT YOK

Bu yıl geçilen düzenlemeyle, sandık, dernek, vakıf birikimlerinin BES’e aktarımında, işveren katkıları dahil yurt içi ve dışındaki tüm birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarlar BES hesaplarına aktarılabiliyor. Aktarılan miktar, emeklilik şirketine nakit olarak veriliyor. Aktarımlarda kesinti ve giriş aidatı istenmiyor. Aktif veya pasif üye, emeklilik taahhüt planındaki birikimini, yeni bir bireysel BES hesabına aktarabildiği gibi, gruba bağlı emeklilik sözleşmesine de kanalize edebiliyor.

FON BÜYÜKLÜĞÜ 213 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Emeklilik Gözetim Merkezi’nin 11 Şubat 2022 itibarıyla yayımladığı verilerine göre, BES’te katılımcıların fon tutarı 213 milyar 125 milyon TL’ye ulaşırken, faizli fon tutarı 164.9 milyar TL, faizsiz fon tutarı ise 48 milyar TL oldu. BES kapsamında devlet katkısı fon tutarı 25 milyar TL, faizli devlet katkısı fon tutarı 22 milyar TL, faizsiz devlet katkısı fon tutarı 2.6 milyar liraya ulaşırken, BES şirketlerinin toplam katılımcı sayısı ise 7 milyon 158 bin 339 kişi oldu.

BES HESABI NEDİR?

Çalışanların, çalışma yaşamları boyunca yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde standartlarını da koruyarak bir gelir elde etmelerini sağlayan özel emeklilik sistemidir. Kişiler bu sisteme gönüllü katılarak, sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik gelirine ek bir gelir oluşturur.

BES NE İŞE YARAR?

Bireysel Emeklilik sistemi olan BES, şartlara uygun iş yerlerinde işçilere otomatik olarak yapılıyor. Tercihe göre sistemden çıkabilmek mümkün. Sistem, çalışanları tasarruf yapmaya yönlendiriyor, birikime ek olarak devlet katkı payı bulunuyor. BES yer alan fonlar vergilendirmeden muaf tutulmaktadır. Ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratmak, istihdamı arttırmak.

BES'TEN NASIL ÇIKILIR?

Bireysel emeklilik iptal etme işlemleri bankalar ya da sigorta şirketleri aracılığı ile oluyor. Eğer bir banka aracılığı ile Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katıldıysanız o bankanın emeklilik departmanı ile görüşüp iptal işlemlerini başlatabilirsiniz. Aynı yöntem sigorta şirketleri içinde geçerlidir.