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SGK yazı ile bildirdi! 28 Şubat sonrası geçersiz sayılacak, rapor...

Sosyal Güvenlik Kurumu harekete geçti. SGK yazı ile bildirdi. Son gün 28 Şubat. Yenilenmesi gerekiyor. kanser, kan sulandırıcı, pulmoner (akciğer), tansiyon, göz, renkli reçeteye (narkotik, psikotrop, kan ürünü) tabii çok sayıda ilacı kapsıyor. Bu ilaçların raporlarının yenilenmemesi halinde 28 Şubat sonrası hastalar SGK'dan ilaçlarını temin edemeyecek.

22.02.2022 - 07:38 |
SGK yazı ile bildirdi! 28 Şubat sonrası geçersiz sayılacak, rapor...

SGK son dakika olarak duyurdu! Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yayınladığı yazı ile bazı ilaçlar için raporların 28 Şubat gününe kadar yenilenmesi gerektiğini, aksi halde raporların geçersiz sayılacağını açıkladı.

SGK yazı ile bildirdi 28 Şubat sonrası geçersiz sayılacak, rapor...

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, bu ilaçlar arasında, kanser, kan sulandırıcı, pulmoner (akciğer), tansiyon, göz, renkli reçeteye (narkotik, psikotrop, kan ürünü) tabii ilaçların bulunduğunu kaydetti.

Saydan,şunları söyledi: “Bu grup Ilaç raporu bulunan vatandaşlarımızın 28 Şubat tarihine kadar mutlaka hekimlerine giderek hastalık ve ilaçlarının değerlendirilmesi ve raporlarını yenilemeleri gerekiyor. Örneğin kanser raporu olan hastalarımızın kanser raporu süresi 28 Şubat bittiği için, raporundaki özel beslenme gereksinimi olan mamalarını bile raporlarını yeniletmeden alamayacaklar. TEİS olarak aşağıdaki grup ilaçları kullanan ve rapor süresi biten hasta vatandaşlarımızın 28 Şubat tarihini beklemeden bir an önce hekimlerine başvurmalarını tavsiye ediyoruz. Kronik hastalığının rapor tarihinde tereddüt yaşayan vatandaşlarımız, eczanelerimize danışarak raporlarının uzatılma tarihlerini öğrenebilirler. Uygulama değişikliği nedeniyle raporlarını yenilemeyen vatandaşların 28 Şubat 2022 tarihinden sonra eczanelerden alamayacakları bazı ilaçlar şöyle: “Hepatit ilaçları, akut karoner yetmezliği ilaçları, MS ilaçları, akciğer hipertansiyon ilaçları, hemofili ve kan ürünleri ilaçları, kanser tedavisi ilaçları, immünglobulin tedavisinde kullanılan ilaçlar, göz hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçlar, Sağlık Bakanlığı Renkli Reçete Sistemi’ne dahil ilaçlar.” (Hürriyet)

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