Yasakla ilgili son dakika gelişmesi! Sona eriyor! Kafe, restoran, lokanta, sokak, park, cadde...

Maska yasağı ile ilgili son dakika gelişmesi. Omicron etkisi ile rekor üstüne rekor kıran günlük vaka sayıları düşeşe geçti. 850 bini bulan aktif vaka sayısı 750 bine geriledi. Testlerin pozitiflik oranı da yüzde 24'lerden yüzde 16'lara düştü. Ölümlerdeki artışın ise bir süre daha devam etmesi hesaplanıyor.

SALGINDA YENİ POLİTİKA

Rakamların inişe geçmesi ile birlikte salgınla mücadelede de yeni bir dönem başlayacak. Bu dönemde risk grupları ve 65 yaş üstünü önemseyen ve önceleyen politikalar izlenmesi gündemde. Bu grupların dışındakiler için ise bahar ile birlikte havalar da ısınacağı için bazı rahatlamalar sağlanması düşünülüyor. Bilim Kurulu ve Kabine toplantılarında bu yönde önemli kararlar alması konuşuluyor.

AÇIK ALANDA MASKE TAKILMAYA SON

Bu olumlu kararlardan ilkinin maske yasağının esnetilmesi yönünde olması bekleniyor. Cadde, sokak, park, kafe ve restoranların bahçeleri başta olmak üzere tüm açık alanlarda maske yasağının kaldırılması gündemde. Aslında bu yasak fiilen kalkmış durumda. Bu konuda bir denetim uygulanmıyor ve vatandaşlar açık havada maskesiz dolaşabiliyor. Yapılacak düzenleme ile açık havadaki yasak resmen de kaldırılmış olacak.

KAPALI ALANLARDA DEVAM

Bunun dışında toplu taşım araçları, uçak, tren, otobüs, AVM'ler, tiyatro sinema gibi kapalı mekanlarda maske zorunluluğu devam edecek.

AŞI VE İLAÇ

65 yaş üstü başta olmak üzere riskli gruba dönük önlemler arasında ise bunların öncelikli olarak aşılarını yaptırmaları bulunuyor. Bunun için ekiplerinin gerekirse sayıları 9 milyonu bulan bu grubun evine kadar gidip aşılarını yaptırmalarının sağlanması planlanıyor. Ölümlerin yüzde 85 bu gruptan olduğu için bunun üzerine özellikle gidilecek.

MALİYETİ 780'DEN 11 LİRAYA DÜŞTÜ

65 yaş üstü ve riskli grup için Molnupiravir içalının kullanımı başladı. Bu ilacın kutusu 780 bini bulunuyordu. Ancak Türkiye'de üretimi başladığı için fiyat Sağlık Bakanlığına maliyeti 11 liraya kadar düştü. 65 yaş üstü ve riskli gruplarda test pozitif çıktığı anda bu ilacın kullanımı başlayacak. (Zübeyde Yalçın-Sabah)