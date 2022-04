BES'te yeni dönem! Ev almak isteyeni güzel haber, resmen duyurdu...

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB), seçimli Olağan Genel Kurul'u tamamlandı. Genel kurulda başkanlığa mevcut başkan Atilla Benli üçüncü kez getirildi. Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Vekili Ali Ersoy ve T.C. da katıldı. Habertürk'ten Rahim AK'ın haberine göre Genel Kurul'da konuşan SEDDK Başkan Vekili Ali Ersoy, "Şu anda bankalarda bulunan konut hesabının BES'in içine alınması için çalıştıklarını söyledi. Böylece ev almak isteyenler peşinat ve ev parasını BES'te biriktirecek. Devlet de BES'e verilen teşviki ev alacaklar için de verecek. Edinilen bilgilere göre 3 ayrı yöntem üzerinde çalışılıyor. Vatandaşlar BES'e girerken öncesinden konut alacağını beyan edecek ve teşvikle de çoğalan birikimler sonucunda konut almak zorunda da olacak" dedi.' Mevcut konut hesabında devlet katkısının hesaplanmasında, konut edinim tarihindeki birikim esas alınıyor" diyen Ersoy "En az 3 yıl bankada para biriktirmek gerekiyor. Devlet Katkısı 36 ila 47 ay para biriktiren için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 15'i. oluyor. Ancak, ödenecek tutar 36.768,49 Türk Lirasını geçemez. 48 ila 59 ay olanlar içinse hesaptaki birikim tutarının yüzde 18'i teşvik veriliyor. Ancak, ödenecek tutar 39.596,84 Türk Lirasını geçemiyor. 60 ay ve üzeri olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 20'si teşvik alınıyor. Ancak bu halde de ödenecek tutar 42.425,18 ​ Türk Lirasını geçemiyor" ifadelerini kulandı. Ali Ersoy toplantıda ayrıca önümüzdeki dönemde sorumluluk sigortası, elektrikli motosiklet ve kişi bazlı sigorta konusunda çalışma yapacaklarını sözlerine ekledi. Ersoy, şunları kaydetti: “2021 yılında ekonomik paketlerin her birinde sigorta ve BES’in yer alması, sektörün ekonominin her bir çarkı ile uyum içinde çalıştığının göstergesidir. 2022 yılının BES ve Sigorta yılı olmasını umuyorum. Türk modeli olarak adlandırdığımız Katılım Sigortacılığı düzenlemesini Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve diğer Arap ülkelerindeki sigortacılık otoriteleri ile 25 şirkete anlattık. Sonuçta yatırım yapmak için bizimle beraber ülkemize geldiler. Bu konuyu çok önemsiyoruz. 2022 yılında Özel Sağlık Sigortası’nın daha az maliyetle nasıl yapılabileceğinin temaslarını yürütüyoruz. KVKK konusunda yine sektör temsilcilerimizle temas hâlindeyiz. 2030 ve 2053 hedefleri doğrultusunda sıfır karbon salımı için, çevreye zarar veren hususları kontrol altına almak için harekete geçmeliyiz. Dijital Poliçe konusunda yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Doğrudan Tanzim konusunda çok güzel bir rapor ortaya çıkmış, gönüllü bir şekilde ve kategori koyarak biz bu işi yapabiliriz.”

'TARIMDAN SANAYİYE KUYULARDAN UYDULARA'

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli de şunları söyledi: "42’si hayat dışı, 6’sı hayat, 15’i hayat emeklilik ve 4’ü reasürans olmak üzere 67 üyemizle ve tüm paydaşlarımızla TSB’nin varoluş amaçları doğrultusunda hareket ederek; ürünlerimizi sigortalılar lehine geliştirmek, kullanımını yaygınlaştırmak ve sektörümüzü büyüterek ülke ekonomisine de katkımızı artırmak adına birlik içinde çalışmaya devam ediyoruz. Sektörümüz hem sigortacılık hem de emeklilik tarafında büyüyor. 2012-2021 yılları arasında bileşik yıllık büyüme oranına bakıldığında sigorta tarafında yüzde 20’lik, bireysel emeklilik tarafında da yüzde 32’lik büyüme elde ettik. 2021 sonu itibarıyla prim üretimimiz 105 milyar; BES’te fon büyüklüğümüz ise 244 milyar lirayı aştı.' Atilla Benli, yangın ve sel felaketlerinin yanı sıra salgında da mücadele edilen 2021 yılının tüm zorluklarına rağmen başarıyla geçirildiğini ifade etti.Benli, üstlenilen tazminat tutarının önceki yıla kıyasla yüzde 44 artarak yaklaşık 64 milyar TL’ye ulaştığını belirterek 'Sigortalılarımızın ihtiyaçlarına anında yanıt verebilmek için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Hepsi birbirinden değerli şirketlerimizle, paydaşlarımızla, destek sağlayıcılarımızla kocaman bir aileyiz ve istihdama önemli katkılar sunuyoruz. Başta düzenleyici kurumumuz SEDDK ve Birliğimiz olmak üzere sektördeki tüm paydaşlarımızla sigortacılığı güçlü yarınlara taşıyarak, ülkemizin ekonomisine katma değer sağlamak için çalışmalarımızı omuz omuza sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.

DEV PROJELERİN GÜVENCESİ SİGORTA

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman ise sigorta ve özel emeklilik sektörünün hayatın ve ekonominin sürdürülebilirliği için çok önemli bir destek ve güven unsuru sunduğunu, koruma kalkanı görevi gördüğünü dile getirdi. Sektördeki gelişmeleri memnuniyetle takip ettiklerini söyleyen Bakan Yardımcısı Zaman şu ifadeleri kullandı: “Milletimizin geleceğe daha güvenli bakmasını sağlayan sigortacılık sektörümüz, ticari hayatın kesintisiz devam etmesi ve yeni yatırımların hayata geçirebilmesinde kilit bir işleve sahip. Ekonomide biriken fonları para ve sermaye piyasalarına yönlendirerek ülkemizde finansal piyasaların gelişmesine, ekonominin büyümesine ve istihdamın artmasına katkı sağlıyor. Ülkemizin ‘dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi’ arasına girme hedefiyle hayata geçirdiği dev projelerin güvencesi; sigorta sektörümüzdür. Sektöre gereken desteği sağlamaya devam edeceğiz.”