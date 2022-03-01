BES katılımcılarına maaş müjdesi! Harekete geçildi, tarih verildi, iki emekli aylığı...

BES katılımcılarına güzel haber! Maaş ödemesi dönemi başlıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılanlar SGK tarafından ödenen emekli maaşı gibi aylık ödeme alabilecek. Harekete geçildi. Çalışmalar başlatıldı. 2022 bitmeden somut adımlar atılacak.

Hayat şartları hızla değişirken riskler de artıyor. Bir yandan tüm dünyada yaşanan pandemi sağlık risklerini artırırken, iklimsel değişiklikler ise birçok yeni riskleri beraberinde getiriyor. Tüm bunlara karşı alınması gereken en önemli önlem ise, ‘sigorta’. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Atilla Benli, ülkemizde ve dünyada bundan sonra da sel, deprem ve yangın gibi doğal afetlerin hep yaşanacağını belirterek, “Bunlar istatistiki gerçek. Türkiye’ye özgü değil, bütün dünyada böyle. İstatistiki verileri ve bilimsel analizleri kullanılarak hazırlık yapmamız gerekiyor. Riski dağıtmazsak bu riskler başımıza geldiğinde hem ülke ekonomisine hem de vatandaşın bireysel, finansal yeterliliğine çok büyük darbe vurur” dedi. Riskin havuzları büyüterek ve poliçeleşmeyi arttırarak azaltılacağını belirten Benli, “Böylece ekonomiye olan olumsuz etki de azalacak. Vatandaşlarımız felaket sonrasında hayata kaldığı yerden devam edebileceğini bilecek. Sektör de buranın verdiği ivmeyle büyümesine hızla devam ederek gelişmiş ülkelerdeki rakamlara, OECD ortalamalarına erişmek için fırsat yakalamış olacak” dedi.

IKLIM DEĞIŞIKLIĞI ARTIK HAYATIN GERÇEĞI

İklim değişikliğinin artık hayatımızın bir gerçeği olduğunu vurgulayan Benli, sigortalılık oranını arttırılmasının kamunun üzerindeki riski almak adına çok olumlu olduğunu da söyledi. Benli, vatandaşların kimseye muhtaç olmadan kaldığı yerden hayatına devam edebilmesi için çok önemli bir çözüm alanı olduklarına dikkat çekerek, “Aynı zamanda sektörün gücünü ve teknik altyapısını ispat edebileceğimiz günlerdeyiz. Bunun ilk sınavını pandemide başarıyla verdik. Vatandaşlarımızın da bu konuda bilincinin arttığını görüyoruz ama daha fazla artarak poliçe almaları gerekiyor. Poliçeler ve prim anlamında zaman zaman eleştiriler oluyor ama karşıladığı risk ve teminatla orantılı baktığınızda çok yüksek fiyatlar değil” ifadelerini kullandı.

GEÇ OLMADAN ÖNLEM ALINMALI

Benli, küresel iklim değişikliğinin oluşturduğu risklere dikkat çekerek, geç olmadan önlem alınması gerektiğini söyledi. Benli, riskli bölgelerde olanlara, tarımla ilgili riskleri bulunanlara ve Doğu Karadeniz’deki vatandaşlara yaz ayları gelmeden önlem almalarını tavsiye etti. Vatandaşların şimdiden poliçe almaları ve doğru poliçe yaptırmaları gerektiğini söyleyen Benli “Bunu da işi bilen sigortacılardan yaptırmaları gerekiyor, bunlar da acentelerimiz ve ilgili şirketlerimiz” diye konuştu.

BES'TE İKİNCİ EMEKLİLİK

Yeni ekonomik modelde sigorta sektörünün kamuya, vatandaşa, sektöre ve kendisine katma ve yan değeriyle olumlu yönde etkisi olacağını belirten Benli, “Banka dışı finans alanının büyümesindeki lokomotif sektör sigorta sektörü. Burada artık bayrağı çok daha üstlere taşıyacak güce, donanıma ve kamu desteğine sahip. Bu çerçevede 2022, bireysel emeklilik ve hayat sigortaları açısından şampiyon başlayıp şampiyon bitireceğimiz rakipsiz bir yer” diye konuştu. Benli, sektörün 2023 itibariyle emeklilik hakkı elde eden katılımcıların sistemden ayrılmalarını önlemek ve birikimli hayat sigortalarıyla, bireysel emeklilikle bağlantılı hale getirecek ürünlerle onların çalışmadıkları dönemlerde ikinci bir emekli maaşı almalarını sağlayacak çözümler üretmesi gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi: “Buna ilişkin çalışmalar sürüyor. Mevzuat anlamında beklediklerimiz ve kamudan taleplerimiz var. İlgili bakanlığımız ve SEDDK bu konuda, her konuda olduğu gibi, ‘siz yeter ki hedeflere ulaşın biz ne yapılması gerekiyorsa yapacağız’, sözünü verdi. BES’ten SGK gibi maaş alacak döneme geçişin ilk adımı 2022’de atılacak.”

BES NEDİR?

Çalışanların, çalışma yaşamları boyunca yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde standartlarını da koruyarak bir gelir elde etmelerini sağlayan özel emeklilik sistemidir. Kişiler bu sisteme gönüllü katılarak, sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik gelirine ek bir gelir oluşturur.

BES NE İŞE YARAR?

Bireysel Emeklilik sistemi olan BES, şartlara uygun iş yerlerinde işçilere otomatik olarak yapılıyor. Tercihe göre sistemden çıkabilmek mümkün. Sistem, çalışanları tasarruf yapmaya yönlendiriyor, birikime ek olarak devlet katkı payı bulunuyor. BES yer alan fonlar vergilendirmeden muaf tutulmaktadır. Ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratmak, istihdamı arttırmak.

BES'TE AVANS DÖNEMİ BAŞLADI

Yeni düzenleme yasalaştığında, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) belirleyeceği hallerde, sistemden ayrılmadan devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç birikimin yüzde 50’sine kadar kısmen ödeme yapılabilecek. Kısmen yapılan ödemenin yüzde 25’ini aşmamak üzere devlet katkısı hesabındaki tutardan da ödeme yapılabilecek. Avans alan BES katılımcıları, belirli bir süre için sistemden ayrılamayacak.

Konuyu bir örnekle açıklarsak; BES hesabında ödediği anapara ve nema tutarı 70 bin lira olan bir katılımcı, bu paranın 35 bin liraya kadar kısmını avans olarak alabilecek. Devlet katkısı hesabından da avans olarak çektiği tutarın yüzde 25’i oranında, yani 8 bin 750 lira tutarında ödeme yapılacak. BES’ten ayrılmadan avans çekme hakkı, konut alımı, evlilik, eğitim, iş kurma, bedelli askerlik gibi özellik arz eden ihtiyaçlar için tanınacak. Düzenlemeyle ayrıca yüzde 25 olan devlet katkısı yüzde 30’a çıkarılacak. BES’teki toplam fon büyüklüğü şu anda 213.1 milyar lira seviyesinde.

BES'TEN NASIL ÇIKILIR?

Bireysel emeklilik iptal etme işlemleri bankalar ya da sigorta şirketleri aracılığı ile oluyor. Eğer bir banka aracılığı ile Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katıldıysanız o bankanın emeklilik departmanı ile görüşüp iptal işlemlerini başlatabilirsiniz. Aynı yöntem sigorta şirketleri içinde geçerlidir.