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GündemTrabzon'daki bin 700 yıllık miras yeniden hayat buluyor: Restorasyon başladı, Özgün kimliği korunarak geleceğe taşınacak!
HaberlerGündem Haberleri Trabzon'daki bin 700 yıllık miras yeniden hayat buluyor: Restorasyon başladı, Özgün kimliği korunarak geleceğe taşınacak!

Trabzon'daki bin 700 yıllık miras yeniden hayat buluyor: Restorasyon başladı, Özgün kimliği korunarak geleceğe taşınacak!

09.11.2026 - 11:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Trabzon'daki bin 700 yıllık miras yeniden hayat buluyor: Restorasyon başladı, Özgün kimliği korunarak geleceğe taşınacak!

Trabzon’un Maçka ilçesinde bulunan ve tarihi MS 270 yılına kadar uzanan Vazelon Manastırı’nın korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen çalışmalarda önemli bir eşik aşıldı. TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, manastırın rölöve, restitüsyon, restorasyon ve inşaat mühendisliği projeleri için düzenlenen ihale sürecinin tamamlandığını duyurdu.

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 Konuyla ilgili bilgi veren TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon’un önemli tarihî ve kültürel miraslarından biri olan Vazelon Manastırı için hazırlanan "Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve İnşaat Mühendisliği Projeleri Yapımı Hizmet Alımı İşi" ihalesinin tamamlandığını duyurdu.

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Trabzondaki bin 700 yıllık miras yeniden hayat buluyor: Restorasyon başladı, Özgün kimliği korunarak geleceğe taşınacak

Adil Karaismailoğlu, "Trabzon’umuz, binlerce yıllık tarihi, köklü medeniyet geçmişi ve eşsiz kültürel değerleriyle ülkemizin en önemli şehirlerinden biridir. Maçka ilçemizde bulunan Yapım tarihi MS 270 ile MS 317 tarihlerine kadar uzanan Vazelon Manastırı da bu tarihî zenginliğimizin en kıymetli eserlerinden biridir. Tarihî ve kültürel mirasımızın korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması bizim en önemli sorumluluklarımız arasındadır. Bu anlayışla Vazelon Manastırı'nın rölöve, restitüsyon, restorasyon ve inşaat mühendisliği projelerinin hazırlanmasına yönelik ihale sürecini tamamladık. Proje çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Vazelon Manastırı'nın korunmasına ve restorasyonuna yönelik süreçte önemli bir aşama daha geride bırakılmış olacak. Buradaki temel hedefimiz, tarihî yapının özgün kimliğini ve mimari özelliklerini koruyarak bilimsel esaslara uygun bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılmasıdır.

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Trabzon’umuzun sahip olduğu tarihî ve kültürel değerleri korumaya, turizm potansiyelini geliştirmeye ve şehrimizi kültür turizminde daha güçlü bir konuma taşımaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsisli olan Vazelon Manastırı, Maçka ilçesi Kiremitli Mahallesi'nde bulunuyor. Manastır, toplam 3 bin 248 metrekarelik alana ve dört kata sahip. Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 31 Ocak 2011 tarih ve 3177 sayılı kararıyla I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen yapı, bölgenin önemli kültürel miras değerleri arasında yer alıyor.

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