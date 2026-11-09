Masa başı işini bıraktı, hayatı değişti! 45 günde işi öğrenip patron oldu

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Zubaroğlu, işini yaklaşık 8 aydır ilk günkü istekle sürdürdüğünü belirtti.



Bazı kişilerin mesleğine ön yargıyla baktığını ifade eden Zubaroğlu, "Yoluma devam ettim ve hep hedefime odaklandım. Kendimle gurur duyuyorum. Kadın istedikten sonra her şeyi yapar. Kadınlar hayallerinin peşinden koşsunlar ve hiçbir şekilde vazgeçmesinler." diye konuştu.



Zubaroğlu, tamirhanesinde günde yaklaşık 20 aracın lastiklerinin onarım ve değişimini yaptığını anlattı.



İlk hedefinin iş yerini büyütmek ardından da bayilik almak olduğunu belirten Zubaroğlu, kadınların istihdamına katkı sağlamayı istediğini kaydetti.