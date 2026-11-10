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GündemErzurum’da kış geldi, çorbacılar doldu: 160 TL'den kapış kapış gidiyor
HaberlerGündem Haberleri Erzurum’da kış geldi, çorbacılar doldu: 160 TL'den kapış kapış gidiyor

Erzurum’da kış geldi, çorbacılar doldu: 160 TL'den kapış kapış gidiyor

10.11.2026 - 10:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzurum’da kış geldi, çorbacılar doldu: 160 TL'den kapış kapış gidiyor

Erzurum'da soğuk havalarda hem ısınmak hem de bağışıklık sistemini desteklemek isteyen vatandaşlar çorbacılara yönelirken, kentin coğrafi işaret tescilli lezzetlerinden ayak paça çorbasına ilgi arttı. Kentte işletmelerde bir kâsesi 160 ile 250 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan ayak paça çorbası, kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

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