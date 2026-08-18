Vatandaşların 'Gulyabani' nöbeti: Adapazarı'nda mahalleli bir aydır dehşeti yaşıyor!

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Dün akşam attığı taş komşunun yüzüne gelecekti. Önceki akşamda lazer tutuyordu. Dalga geçiyormuş gibi mısır tarlasının içine giriyor, koştura koştura gidiyor. Bütün mahalle halkı burada sabaha kadar. Herkes onu bekliyor ama bir türlü yakalanamıyor nasıl bir şeyse. Gecemiz gündüzümüze karıştı. Geceleri sabah 06.00'a kadar nöbet tutuyoruz. Sabah uyuyup akşama kadar yatıyoruz. İşine giden dükkanını açamıyor, işine gidemiyor. Herkes bundan bıkkın yani" dedi.