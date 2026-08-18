Akraba aileler arasında silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

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Olay, akşam saatlerinde Ömerli ilçesine bağlı kırsal Alıçlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba aileler arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada tabancadan ateşlenen kurşunların isabet ettiği İbrahim Kortak ile Mehmet K. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde İbrahim Kortak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Mehmet K. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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İbrahim Kortak’ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 1 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)