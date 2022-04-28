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    EkonomiBDDK'dan flaş kredi kararı! Sınır değişti, 1 Mayıs'tan itibaren...
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    BDDK'dan flaş kredi kararı! Sınır değişti, 1 Mayıs'tan itibaren...

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, (BDDK)'ndan flaş kredi kararı. Sınır değişti. 1 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe giriyor. Buna göre BDDK ticari kredilere ilişin sermaye yeterliliği hesaplamasında kullanılacak risk ağırlığı artırdı. İşte son dakika haberinin detayları...

    28.04.2022 - 18:13 |
    BDDK'dan flaş kredi kararı! Sınır değişti, 1 Mayıs'tan itibaren...

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun konuya ilişkin kurul kararı resmi internet sitesinde yayımlandı. Karar ile tarımsal krediler, KOBİ tanımına giren işletmelere kullandırılacak krediler, ihracat ve yatırım kredileri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ekindeki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerine kullandırılacak krediler, kurumsal kredi kartları yoluyla kullandırılacak krediler ve bankalara ya da finansal kuruluşlara kullandırılacak krediler dışındaki ticari nitelikteki nakdi kredilere 1 Mayıs'tan itibaren yüzde 200 risk ağırlığı uygulanacak.

    Karar öncesinde söz konusu krediler için uygulanmakta olan risk ağırlığı, ilgili kredi müşterisinin derecelendirme notuna göre, yüzde 20 ila yüzde 150 arasında değişiyordu.

    İşte ilgili karar:

    BDDKdan flaş kredi kararı Sınır değişti, 1 Mayıstan itibaren...

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