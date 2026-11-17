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Kaza, akşam saatlerinde Ergani-Diyarbakır karayolunun kırsal Kömürtaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 57 AAJ 093 plakalı otomobil, 27 BCT 890 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

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İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan Azize Keklik’in hayatını kaybettiği belirlendi.

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Yaralanan 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Keklik’in cenazesi ise otopsi için morga götürüldü. Kamyonetin sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.