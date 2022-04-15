Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Üstesinden geleceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Samsun'da iş dünyası ile buluşma etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Sorunların halı altına süpürenlerden değiliz. Problemleri görmezden gelmiyoruz. Kur stabil hale geldi. Beklediğimiz seviyede. Çözüldü mü bu iş çözülmedi. Sorun enflasyon. Enflasyon sorunu dünyadan kaynaklanıyor.

"BORSA İSTANBUL REKOR KIRIYOR"

Bu ülkeyle beraber herkes büyüyecek, büyümeye de devam edeceğiz, bizim önümüzü kimse engelleyip, kapayamaz. Ne yaptığımızı biliyoruz, bu işin üstesinden geleceğiz.

"İŞSİZLİĞİ İNŞALLAH TEK HANEYE GETİRMİŞ OLACAĞIZ"

Borsa İstanbul rekor kırıyor, rekorlarını da her gün egale ediyor. Büyümede öncü göstergeler birinci çeyrekte de aynı performansla yoluna devam ettiğini gösteriyor. İşsizliği inşallah tek haneye getirmiş olacağız.

"RUSYA'DAN GELECEK TURİST EKSİKLİĞİNİ GİDERECEĞİZ"

Bu yıl turist sayısındaki artış ve gelir artışı devam edecek. Alternatif pazarlardan Rusya'dan gelecek turist eksikliğini gidereceğiz.

"TL'YE GÜVENİN, TL İLE İŞLEM YAPIN"

Biz her gittiğimiz toplantıda mutlak surette tüm topluma fayda sağlayacak müjdelerle gidiyoruz. 150 milyar liralık ve yüzde 9'a kadar faiz oranıyla enflasyonun yüksek seyrettiği bir dönemde üretim, ihracat, turizm, teknolojik alanlarda yatırım yapacak tarım da dahil olmak üzere kim varsa önlerine bunları sunuyoruz.

150 milyar. En son ne açıklamıştık, KGF 60 milyar lira. Yüzde 70'i KOBİ'lere gitmek üzere şu ana kadar 45 milyar lirası kullandırılmış. 150 milyar liralık kısmın 100 milyar lirası ihracat ve ithal ikamesi yatırımlarına verilecek. Yatırımlara devam, ucuz kredi veriyoruz.

Eski yok. Yeni uygulamalara bakın. Enflasyonun altında bir kere. Çok çok altında. Yüzde 9. Kalkınma Bankamız ve kamu bankaları işbirliğiyle bu imkanları kullandıracağız. 50 milyar lirasını da turizm ve döviz kazandırıcı sektörlere kullandırılacak. Türk Lirası'na güvenin, TL ile işlem yapın. Kim yapacak yatırımları, siz yapacaksınız. Yaptığınız yatırımlarla işsizlik 10.7'ye düştü.

Hızlı şekilde tek rakamlı işsizliğe gidiyoruz. Bu kredileri sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Öyle al parayı, dövize git, tüket, yata kata altına değil. İstihdam yaratacağınız yerlere götüreceksiniz bu parayı. Proje bazlı çalışıyoruz. Asla taviz vermiyoruz. Şikayetler geliyor, krediyi kullanamıyorum. Kusura bakma, üretim yapacaksan, ülkeye katma değer sağlayacaksan emrindeyiz, yoksa şikayet etme. Geçen hafta Mardin'de Urfa'da açıkladığımız tarımsal yatırımlara ciddi destek veriyoruz. Gelin Ziraat Bankası'na başvurunuzu yapın, GES'inizi kurun.

"YATIRIMLARA DEVAM, ÇOK UCUZ KREDİ VERİYORUZ"

Yatırımlara devam, çok ucuz kredi veriyoruz. Bu kredilerle amacımız belli; TL'ye güvenin, TL ile işlem yapın. Hızlı bir şekilde tek rakamlı işsizliğe doğru gidiyoruz. Verdiğimiz kredileri sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Tarımsal GES yatırımlarına ciddi bir destek veriyoruz. Türk Lirasına güvenin, bu ülke TL'ye güveni yakalayan bir sürece girdi.

"2023'E FARKLI BİR HAVAYLA GİRECEĞİZ"

Bundan sonda döviz kredisi, dövizle işlem yapmaktan vazgeçin, ülkemize güvenin, paramıza güvenin. 2023'e farklı bir havayla gireceğiz. Enflasyonu kalıcı olarak ortadan kaldıracağız.

ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ!

Ürün takibinin anlık olarak yapılmasına yönelik yeni bir dijital sistem kurulmasına karar verdik, bu sistem sayesinde fiyatların aşırı bir şekilde şişirilmesi, beklentiler oluşturulması, stokçuluk gibi her türlü eylemin ortadan kaldırılmasını sağlayacağız.

"2 YIL ÖDEMESİZ DÖNEM OLACAK"

Yeni kredi paketinde 2 yıl ödemesiz dönem olacak, kredi Kalkınma Yatırım Bankası ve kamu bankaları aracılığıyla verilecek. Son dönemde krediler içinde ticari krediler sürükleyici rol oynuyor.

"KREDİ BÜYÜMESİNİ ÖNEMSİYORUZ"

Attığımız ve atacağımız adımlarla enflasyon ataletini kıracak ve makul bir seviyeye getireceğiz. Enflasyonist baskı yaratmayan kredi büyümesini önemsiyoruz.

Mart ayı itibarıyla ticari kredi büyümesi yüzde 20,1 iken, tüketici kredilerinin büyümesi yüzde 16, hedefimize ulaşıyoruz."