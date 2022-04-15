Kimteks poliüretan halka arz ne zaman? Kimteks halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalar? İşte hisse kodu ve fiyatı…

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ halka arz başvurusunu onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket sermayesinin 110 milyon TL'den 121,55 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 11,55 milyon TL ile mevcut ortaklardan Yuda Leon Mizrahi’ye ait 9.835.410 TL, Etel Sason’a ait 2.993.055 TL, Salvo Özsarfati’ye ait 2.145.000 TL, İsak İzi Mizrahi’ye ait 2.312.310 TL, Beti Mizrahi’ye ait 2.312.310 TL, İnnovis Ticaret ve Danışmanlık A.Ş.’ye ait 1.608.750 TL, Yener Rakıcıoğlu’na ait 214.500 TL ve Murat Kuzkan’a ait 28.665 TL nominal değerli B grubu paylar da halka arza konu edilecek. Fazla talep gelmesi halinde Yuda Leon Mizrahi’nin sahip olduğu 2.269.710 TL, Etel Sason’un sahip olduğu 690.705 TL, Salvo Özsarfati’nin sahip olduğu 495.000 TL, İsak İzi Mizrahi’nin sahip olduğu 533.610 TL, Beti Mizrahi’nin sahip olduğu 533.610 TL, İnnovis Ticaret ve Danışmanlık A.Ş.’nin sahip olduğu 371.250 TL, Yener Rakıcıoğlu’nun sahip olduğu 49.500 TL ve Murat Kuzkan’ın sahip olduğu 6.615 TL nominal değerli B grubu payların ek satışı gerçekleştirilebilecek. İşte Kimteks halka arz hakkında merak edilenler…

KİMTEKS POLİÜRETAN HALKA ARZ NE ZAMAN, EŞİT Mİ ORANSAL MI, HANGİ BANKALAR?

Talep toplama tarihleri henüz netleşmedi ancak talep toplama süresi 2 iş günüdür. Halka arz yöntemi oransal olacak.



Halka Arz Edilecek Pay (nominal değerli): 33.000.000 + 4.950.000 Ek Satış

Banka ve Aracı Kurumlar

Konsorsiyum Eş Liderleri

Türkiye Sinai Kalkınma Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Konsorsiyum Üyeleri

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Banka ve aracı kurum bilgisi taslak izahnameden alınmıştır. Onaylı izahnamenin yayınlanmasının ardından bu bilgi netleşecektir.

KİMTEKS HALKA ARZ HİSSE KODU VE HİSSE FİYATI

Hisse Fiyatı: 29 TL



Halka Arz Yöntemi: Oransal Dağıtım



Hisse Kodu: KMPUR

KİMTEKS POLİÜRETAN HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Poliüretan’ın 37.950.000 adet payının pay başına 29,00 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.

KİMTEKS POLİÜRETAN HAKKINDA

Kimpur (Kimteks Poliüretan) 1983 yılında suni deri, ayakkabı tabanı, kauçuk, yapıştırıcı ve boya gibi farklı sektörlere hammadde sağlamak amacı ile kurulmuş ve 1999 yılında ‘Poliüretan Sistem Evi’ yatırımı ile ayakkabı, otomotiv, mobilya, yapı ve inşaat sektörlerine yönelik poliüretan sistemlerinin üretim, satış ve dağıtımına başlamıştır.



Kimpur 2015 yılı itibari ile bölünerek distribütörlük ve dağıtım iş kollarındaki faaliyetlerini Kimteks Kimya çatısında bırakıp, poliüretana odaklanmak üzere Kimteks Poliüretan San. Ve Tic. A.Ş olarak faaliyetlerine devam etmektedir.



Türkiye’nin ilk yüzde yüz yerli poliüretan sistem üreticisi olarak, teknoloji ve Ar-Ge yatırımları ile müşterilere özel çözümler üretmeyi sürdürmektedir.



“Kimpur” markasıyla Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş., sürekli gelişim, insan kaynakları yatırımı, değişime uyum sağlama kabiliyeti ve tüm paydaşları ile kurmuş olduğu güçlü iletişim ağlarını, kalite ve hizmet anlayışının yapı taşları olarak benimsemiştir. Bu hedefleri yerine getirirken, doğaya ve insan sağlığına özen göstermeyi de ilke olarak edinmiştir.



Kimpur, başarısını ve lider konumunu, tedarikçilerinin, müşterilerinin ve çalışanlarının memnuniyetine verdiği önem doğrultusunda sürekli kılmayı hedeflemektedir.