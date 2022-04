Kurbanlık fiyatları 2022! Büyükbaş küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar 2022, belli oldu mu?

Kurban Bayramı hazırlıkları Ramazan Bayramı'na devam ederken başladı. Et fiyatlarındaki artışın Kurbanlık fiyatlarını da etkileyecek. Bloomberg HT’ye açıklama yapan, İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, kırmızı ette genel olarak maliyet kaynaklı fiyat artışları ile tüketimde yaşanan düşüşün piyasada bir denge sağladığını söylerken, yem maliyetleri nedeniyle üreticinin yaz sonu anaç hayvanları kesime götürerek üretimden uzaklaşacağını da belirtti. İşte Kurbanlık fiyatları 2022 ile ilgili İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil’in yorumu…

2022 kurbanlık fiyatları

Kurbanlık fiyatlarının büyükbaş kurbanlıklar için 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar için ise ortalama 3-4 bin lira olacağı tahmin ediliyor.

Civil, 9 Temmuz’da başlayacak olan Kurban Bayramı için geçen yıl 1.800 TL olan küçükbaş ve 25-30 bin aralığında olan büyükbaş fiyatlarında bu yılki fiyatları açıklarken şunları söyledi:

Kurbanlık talebinde ekonomik sebeplerden dolayı azalma olacağını düşünüyoruz. Asıl sorun yaz bittiği dönem yaşanacak. İşletmelerde hâlâ kesime gidecek hayvan var. Talebi karşılıyor ancak eylülden itibaren anaç hayvanların kesime götürüleceğini öngörüyoruz. Büyükbaş kurbanlıklar 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar da ortalama 3-4 bin lira olur.