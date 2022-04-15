Kemalpaşa TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ İzmir Kemalpaşa kura sonuçları ne zaman açıklanacak, Kemalpaşa TOKİ başvurusu bitti mi?

TOKİ İzmir Kemalpaşa projesi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 287 adet konut satışa çıkarıldı ve kura tarihleri de belli oldu. Peki, TOKİ İzmir Kemalpaşa Çambel kura çekilişi ne zaman? TOKİ İzmir Kemalpaşa Çambel kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ İZMİR KEMALPAŞA ÇAMBEL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

11 Nisan-15 Nisan 2022 tarihleri arasında alınacak başvuruların ardından kura çekilişi 22 Nisan saat 13.00'te yapılacak.

TOKİ İZMİR KEMALPAŞA ÇAMBEL KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

22 Nisan saat 13.00'te yapılacak kura çekilişinin ardından sonuçlar TOKİ'nin internet sitesinde paylaşılacak.

KEMALPAŞA TOKİ PROJESİ DETAYLARI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İZMİR İLİ, KEMALPAŞA İLÇESİ, ÇAMBEL MEVKİ 2.VE 3.ETAP

PROJELERİ kapsamında üretilecek 287 adet konut satışa sunulacaktır.

Proje Adı: İZMİR İLİ, KEMALPAŞA İLÇESİ, ÇAMBEL MEVKİ 2.VE 3.ETAP PROJELERİ

Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 221 adet, 3+1 konut 66 adet

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Başvuru tarihleri: 11 Nisan 2022 - 15 Nisan 2022

Başvuru Bedeli: 2000 TL

Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. İzmir İlindeki Şubeleri ve e-Devlet üzerinden (eDevlet başvuruları 14 Nisan 2022 tarihinde sona erecektir.)

Başvuru alınacak konut tipleri: 2+1,3+1

Kura Tarihi: 22 Nisan 2022 Saat:13.00

Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Kemalpaşa/İzmir

Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 05 Mayıs 2022 - 31 Mayıs 2022

Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 06 Haziran 2022 - 09 Haziran 2022(Asil hak sahipleri

sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için)