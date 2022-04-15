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    EkonomiParalar bugünden itibaren hesaplara yatırılıyor! Açıklama geldi
    HaberlerEkonomi Haberleri Paralar bugünden itibaren hesaplara yatırılıyor! Açıklama geldi
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    Paralar bugünden itibaren hesaplara yatırılıyor! Açıklama geldi

    Destek ödemeleri ile ilgili son dakika açıklaması! Paralar hesaplara yatırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci duyurdu. Tarımsal destek ödemelerine ilişkin Bakan Kirişçi yaptığı açıklamada, "3 milyar 582 milyon 67 bin 553 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz" dedi.

    15.04.2022 - 15:51 |
    Paralar bugünden itibaren hesaplara yatırılıyor! Açıklama geldi

    Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "3 milyar 582 milyon 67 bin 553 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz.

    Alan Bazlı Ek Girdi Desteği 3 milyar 267 milyon 722 bin 461 TL, Mazot ve Gübre Desteği 313 milyon 860 bin 407 TL, Hayvan Gen Kaynakları Desteği 484 bin 685 TL" dedi.

    Paralar bugünden itibaren hesaplara yatırılıyor Açıklama geldi

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