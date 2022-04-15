İş Bankası resmen duyurdu! Kredi kartı, banka kartı kullanan tüm müşterileri kapsıyor, artık...

İş Bankası kararı duyurdu ve tüm müşterilerin kullanımına sunuldu. Resmi Gazete’de yayımlanan Ödeme Hizmetlerinde TR Karekodun Üretilmesi ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik ile birlikte Merkez Bankası tarafından ödemelerde karekod kullanılması sürecinde uyulması gereken ulusal standartlar belirlendi. Yönetmelikle ödeme işlemleri daha da kolay hale geliyor.



KOLAYCA ÖDEME YAPILABİLİYOR

İş Bankası’nın müşterilerine sunduğu TR Karekod ile ödeme özelliğiyle, İşCep ve Maximum Mobil uygulamalarından kredi kartları ya da Bankamatik Kartları ve ön ödemeli kartların yanı sıra mevduat hesaplarının kullanılmasıyla da ödeme kolayca gerçekleştirilebiliyor.



KAREKOD İLE ÖDEME ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

Bankadan yapılan açıklamaya göre ödeme sırasında müşteriler Maximum Mobil veya İşCep’te “Karekod işlemleri” menüsünü seçerek, açılan kameraya POS cihazında oluşan karekodu okutuyor.

Ardından ödeme yapılacak kredi kartı, Bankamatik Kartı veya MaxiPara Kart’ı seçerek işlemini hızlı, temassız ve güvenli şekilde tamamlıyor. Ayrıntılı bilgiye isbank.com.tr ve maximum.com.tr’den ulaşılabiliyor.