°
Şehir seçiniz
    BİST2.4820.26EURO15.83-0.10USD14.640.27ALTIN929.060.21
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    Ekonomiİş Bankası resmen duyurdu! Kredi kartı, banka kartı kullanan tüm müşterileri kapsıyor, artık...
    HaberlerEkonomi Haberleri İş Bankası resmen duyurdu! Kredi kartı, banka kartı kullanan tüm müşterileri kapsıyor, artık...
    ABONE OL

    İş Bankası resmen duyurdu! Kredi kartı, banka kartı kullanan tüm müşterileri kapsıyor, artık...

    İş Bankası yeni kararı resmen duyurdu! Bankada hesabı olan yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor. Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Yeni yönetmelik ile ödeme işlemleri daha kolay hale geliyor. İş Bankası'ndan açıklama geldi ve tüm müşterilere duyuruldu. TR karekod ile ödeme özelliği getirildi. Kredi kartı, banka kartı, ön ödemeli kart kullanan herkes kullanabiliyor. Karekodla ödemeye ilişkin adımlar detaylarıyla anlatıldı. İş Bankası'ndan yapılan son dakika açıklaması...

    15.04.2022 - 13:08 | | İHA
    İş Bankası resmen duyurdu! Kredi kartı, banka kartı kullanan tüm müşterileri kapsıyor, artık...

    İş Bankası kararı duyurdu ve tüm müşterilerin kullanımına sunuldu. Resmi Gazete’de yayımlanan Ödeme Hizmetlerinde TR Karekodun Üretilmesi ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik ile birlikte Merkez Bankası tarafından ödemelerde karekod kullanılması sürecinde uyulması gereken ulusal standartlar belirlendi. Yönetmelikle ödeme işlemleri daha da kolay hale geliyor.

    KOLAYCA ÖDEME YAPILABİLİYOR

    İş Bankası’nın müşterilerine sunduğu TR Karekod ile ödeme özelliğiyle, İşCep ve Maximum Mobil uygulamalarından kredi kartları ya da Bankamatik Kartları ve ön ödemeli kartların yanı sıra mevduat hesaplarının kullanılmasıyla da ödeme kolayca gerçekleştirilebiliyor.

    KAREKOD İLE ÖDEME ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

    Bankadan yapılan açıklamaya göre ödeme sırasında müşteriler Maximum Mobil veya İşCep’te “Karekod işlemleri” menüsünü seçerek, açılan kameraya POS cihazında oluşan karekodu okutuyor.

    İş Bankası resmen duyurdu Kredi kartı, banka kartı kullanan tüm müşterileri kapsıyor, artık...

    Ardından ödeme yapılacak kredi kartı, Bankamatik Kartı veya MaxiPara Kart’ı seçerek işlemini hızlı, temassız ve güvenli şekilde tamamlıyor. Ayrıntılı bilgiye isbank.com.tr ve maximum.com.tr’den ulaşılabiliyor.

    2/B ve tarım arazileri ile ilgili yeni karar! Süre uzatıldı, peşin ödemede indirim...
    İlgili Haber
    2/B ve tarım arazileri ile ilgili yeni karar! Süre uzatıldı, peşin ödemede indirim...
    SGK o parayı iade edecek! Flaş karar! Güzel haber geldi
    İlgili Haber
    SGK o parayı iade edecek! Flaş karar! Güzel haber geldi
    Pegasus, Kütahya Zafer Havalimanı’ndan seferlere başlıyor!
    İlgili Haber
    Pegasus, Kütahya Zafer Havalimanı’ndan seferlere başlıyor!
    Bayram tatili ile ilgili flaş açıklama! Yüzde 50 indirimli...
    İlgili Haber
    Bayram tatili ile ilgili flaş açıklama! Yüzde 50 indirimli...
    BES'te yeni dönem! O şart kaldırıldı, hemen maaş alabilecekler ve...
    İlgili Haber
    BES'te yeni dönem! O şart kaldırıldı, hemen maaş alabilecekler ve...

    GÜNCEL HABERLER

    CHP'li Torun: Belediyeler arası ayrım yapmak, milleti ayırmaktır

    CHP'li Torun: Belediyeler arası ayrım yapmak, milleti ayırmaktır

    Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında 198 çocuk hayatını kaybetti

    Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında 198 çocuk hayatını kaybetti

    Karadeniz'de 'kırık ok' alarmı! Vurulan Rus savaş gemisi Moskova'nın sır kargosu...

    Karadeniz'de 'kırık ok' alarmı! Vurulan Rus savaş gemisi Moskova'nın sır kargosu...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2022 muhtar maaşları ne kadar oldu? Muhtar maaşlarına zam Resmi Gazete’de!

    2022 muhtar maaşları ne kadar oldu? Muhtar maaşlarına zam Resmi Gazete’de!

    Sıradaki Haber
    Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında 198 çocuk hayatını kaybetti

    Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında 198 çocuk hayatını kaybetti

    Sıradaki Haber
    İş Bankası resmen duyurdu! Kredi kartı, banka kartı kullanan tüm müşterileri kapsıyor, artık...

    İş Bankası resmen duyurdu! Kredi kartı, banka kartı kullanan tüm müşterileri kapsıyor, artık...

    Sıradaki Haber
    Eda Nur'a 'cinsel saldırı' davasında 2 sanığa 18 yıl hapis talebi

    Eda Nur'a 'cinsel saldırı' davasında 2 sanığa 18 yıl hapis talebi

    Sıradaki Haber