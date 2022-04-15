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    EkonomiPegasus, Kütahya Zafer Havalimanı’ndan seferlere başlıyor!
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    Pegasus, Kütahya Zafer Havalimanı’ndan seferlere başlıyor!

    Pegasus Hava Yolları, 25 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla Kütahya Zafer Havalimanı ile 4 şehir arasında karşılıklı uçuş başlatıyor.

    15.04.2022 - 12:32 |
    Pegasus, Kütahya Zafer Havalimanı’ndan seferlere başlıyor!

    Pegasus, Zafer Havalimanı ile 4 şehir arasında karşılıklı uçuş başlatıyor. Pegasus Hava Yolları bu kapsamda ilk uçuşunu 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü gerçekleştirecek. Pegasus misafirleri başlayacak uçuşlar kapsamında; Düsseldorf, Brüksel, Köln ve İstanbul’a uçabilecek.

    Kütahya-Düsseldorf uçuşları 79,99 USD’den, Kütahya-Brüksel uçuşları 74,99 USD’den, Kütahya-Köln uçuşları 79,99 USD’den ve Kütahya-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşları 379,99 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Zafer Havalimanı uçuşları için misafirler biletlerini havayolunun internet sitesi, Pegasus Mobil Uygulaması ve yetkili satış acentelerinden alabiliyor.

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