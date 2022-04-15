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    EkonomiYasak bugün itibarıyla başladı! 5 ay yapılamayacak
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    Yasak bugün itibarıyla başladı! 5 ay yapılamayacak

    Denizlerde 1 Eylül 2021'de başlayan av sezonu, bugün itibarıyla sona erdi. Sezonun son balıklarını tezgahlara ulaştıran balıkçılar ise ağlarda onarım çalışmalarına başladı.

    15.04.2022 - 11:28 | | İHA
    Yasak bugün itibarıyla başladı! 5 ay yapılamayacak

    Denizlerde 1 Eylül 2021’de başlayan av sezonu, 15 Nisan Cuma günü itibarıyla sona erdi. Yasak öncesi denize açılan balıkçılar, bu dönem için son kez ağlarını atarak Akçakoca limanına yanaştı.

    Sezonun son balıklarını tezgahlara gönderen balıkçılar, av sezonunun sona ermesiyle birlikte ağlarda onarım çalışmalarına başladı. Avlanma döneminde birçok zorluklarla karşılaştıklarını belirten balıkçı Hasan Başaran, "Biz küçük balıkçıyız. Şu anda mayın tehlikesinden dolayı balıkçılık faaliyetimiz yok. Yasak da bizi pek etkilemedi, daha çok büyük balıkçıları etkiledi. Avlanma sezonunda barınak dolu olurdu ama şimdi boş. Hava şartlarından dolayı balıkçılıkla ilgili çok sıkıntı var. Balıkçıların belli başlı sorunlarıysa avlanma yasaklarını uyulmaması. Bunun gibi birçok sıkıntılarımız var. Ağ fiyatları çok arttığı için bizde elimizdeki ağları onarıyoruz" ifadelerini kullandı.

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