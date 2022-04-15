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    EkonomiÜcretli çalışan sayısında artış! TÜİK rakamları duyurdu
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    Ücretli çalışan sayısında artış! TÜİK rakamları duyurdu

    Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 arttı.

    15.04.2022 - 10:25 | | İHA
    Ücretli çalışan sayısında artış! TÜİK rakamları duyurdu

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Şubat ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri’ni paylaştı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 12 milyon 695 bin 710 kişi iken, 2022 yılı Şubat ayında 13 milyon 602 bin 642 kişi oldu.

    Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Şubat ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 5,9, inşaat sektöründe yüzde 1,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 9,1 arttı.

    Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,6 arttı

    Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı.
    Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Şubat ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,7, inşaat sektöründe yüzde 0,4 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 arttı.

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