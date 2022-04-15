Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Yeni zam! Benzin, motorin...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE ZAM GELİYOR

NTV'nin haberine göre; motorin fiyatlarına 16 Nisan 2022'den itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 79 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor. 14 Nisan 2022 Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 20.21 TL liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATI

Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 20.31 TL liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19.12 liradan satılıyor.

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 20.31 TL liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.

YÜZDE 25'LİK ARTIŞ

EPDK’nın mart ayı verilerine göre, Malta’da 1 litre kurşunsuz benzin yüzde 56,25 artışla 21,59 TL, İtalya’da yüzde 50,68 artışla 32,82 TL, Hollanda’da yüzde 53,54 artış oranı ile 37,03 TL, Finlandiya’da yüzde 52,96'lık artış ile 34,64 TL, Fransa’da yüzde 51,44 artışla 32,35 TL olarak kayıtlara geçti. Türkiye’de ise kurşunsuz benzinin 1 litre vergisiz hali 13,58 TL olurken, vergilerle 19,02 TL oldu. Artış oranı ise yüzde 28,58 TL olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde İtalya’da 1 litre dizel yakıt yüzde 45,83 artış oranı ile 32,11 TL olurken, Türkiye’de yüzde 25,13'lük artış oranı ile 20,90 TL oldu.

YAKIT KULLANIMI ARTTI

EPDK verilerinin iki yılda bir çıkardığı yıl sonu petrol raporuna göre ise 2020 yılı Aralık 2021 yılı aralık raporuna göre yakıt türlerinin tamamında iki kata yakın artış olduğu görüldü. 2020 yılı Aralık ayında İstanbul’da tüm yakıt türlerinde 319 bin 538,203 ton yakıt kullanılırken, bu rakam 2021 yılı aralık ayında 448 bin 573,451 ton oldu. 2020 yılı Aralık ayında Ankara’da tüm yakıt türlerinde 210 bin 864,188 ton yakıt kullanılırken, bu rakam 2021 yılı aralık ayında 269 bin 993,130 ton oldu. 2020 yılı Aralık ayında İzmir’de tüm yakıt türlerinde 114 bin 326,789 ton yakıt kullanılırken, bu rakam 2021 yılı aralık ayında 136 bin 519,069 ton oldu.