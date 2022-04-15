Elektrik faturasını yüzde 66 düşürdü! Elektrik ihtiyacının büyük kısmını bedava karşılıyor, kurduğu o sistem ile...

1000 watt ve üzeri ile çalışan sistemleri çalıştırmıyor. Elektrik faturalarında sadece çamaşır makinesi etkiliyor. Elektrik faturalarım 3’te bire düştü, aydınlanma ise yüzde 100 arttı. Salonda, terasta, balkonda elektrik yakıyor, hatta çok dönüp elektriği fazla ürettiği için gece-gündüz bir de lamba yakıyorum. Buradaki imkanlarım biraz daha fazla olsa ve su olsa bir evin her türlü ihtiyacını karşılayabilirim” diyerek, sistemi kurmak isteyenlere de tavsiyelerde bulundu.