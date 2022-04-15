Kredi müjdesi! Düşük faizli, 2 yıl geri ödemesiz, 10 yıl vadeli...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Esnaf ve Sanatkarlar ile İftar Programı'nda konuştu. Gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan birçok vatandaşı ilgilendiren kredi kararını duyurdu.

Erdoğan; "İhracata dönük yatırımlar ve döviz kazandırıcı turizm faaliyetleri ile ilgili bir müjdeyi paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İhracata dönük yatırımlara yerli makine kullanımı, kısmi yurt dışı finansmanı ve bölgesel teşviklere ilave olarak yıllık yüzde 9’a varan faiz oranı ile Türk Lirası cinsinden uzun vadeli finansman imkanı getiriyoruz. Benzer bir uygulamayı turizm sektöründe de hayata geçirerek döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9’a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk Lirası finansmanı sağlıyoruz. Proje finansmanı prensipleriyle harcama mukabili ve belge karşılığı kullandırılacak bu krediler için 100 milyar lirası ihracat, 50 milyar lirası turizm için olmak üzere toplamda 150 milyar liralık bir kaynak alırdık. KOBİ’ler için 250 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 1,5 milyar lira limiti olan, yüzde 9’a varan yıllık faiz oranı ve 2 yılı ödemesiz, 3 ila 10 yıl arası vadeyle kullandırılacak bu kredi paketinin sektörlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Çalışan, üreten, istihdam eden, ülkemize kazanç sağlayan herkesin yanında olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

ÜST LİMİT YÜKSELTİLDİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada çiftçiler için de hazine destekli kredilerin üst limitinin yükseltildiğini duyurdu. Erdoğan, "Tarımı su ile bereketlendirerek barajı ve göleti tamamlanmış tarımsal alanlardaki sulama tesislerini hızla bitirerek ekonomiye kazandıracağız. 830 bin hektar alanın daha modern sistemlerle sulanmasını temin ederek, üreticilerimize yıllık yaklaşık 41 milyar lira gelir artışı sağlayacağız. Çiftçilerimize enerjileri daha uygun maliyete temin etmelerini sağlayacağız. Özellikle ülkemizin ciddi potansiyele sahip olduğu güneşten enerji üretimi için çok büyük yatırımlar yaptık. Elektrik maliyetlerinde yaşanan artışların çiftçilerimizi zorladığını biliyoruz. KDV indirimi ile maliyetlerde azalma sağlasak da soruna daha kalıcı çözümler bulmak durumundayız. Özellikle sağlayacağımız finansman kaynakları ile güneşten elde edilen elektriğin payını hızla artırmayı planlıyoruz. Hazine faiz destekli kredilerin üst limitini yükseltiyoruz. Böylece çiftçilerimizin finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz. Enerji, sulama ve kredi konusunda attığımız bu adımların herkese hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.