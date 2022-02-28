Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den büyüme açıklaması!

2021 yılında iç ve dış talebin büyümeye katkısının dengeli bir görünüm sergilediğine dikkat çeken Bakan Nebati, "Makine-teçhizat yatırımları yüzde 20,5 artarak kuvvetli seyrini sürdürdü. Çift haneli büyüme yakaladığımız bu dönemi düşük bir cari açık ile kapatırken işsizlik oranını da önemli ölçüde azalttık. Türkiye Ekonomi Modeli ile dengeli ve istikrarlı büyüme eğilimini önümüzdeki dönemde de devam ettireceğiz. Yatırıma, üretime ve ihracata odaklanarak, yüksek istihdam sağlayan katma değerli büyüme hedefimize ulaşacağız" ifadelerini kullandı.