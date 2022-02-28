Kredi kampanyası! Banka resmen duyurdu, 36 ay vadeli, aylık ya da esnek geri ödeme...

Kredi kampanyası açıklaması geldi. Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, KOBİ’lere özel destek finansmanı kampanyasını duyurdu. KOBİ’lerimizin uygun oranlı finansmana erişimlerine destek sağlayacak KOBİ Finansmanı, yüzde 1,89’dan başlayan kâr oranı ve 36 aya varan vade seçeneği sunuyor.

Albaraka Türk, yeni destek finansmanı kampanyasının detaylarını paylaştı. Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin yatırımlarına katkı sağlamayı hedefleyen KOBİ Destek Finansmanı avantajlı kâr oranlarıyla da KOBİ’leri destekleyen bankanın yaptığı yazılı açıklamada, “KOBİ’lere özel sunulan KOBİ Destek Finansmanı ile 36 aya varan vadeli 1 milyon TL’ye kadar finansman talep edilebilecek. KOBİ Destek Finansmanı 12 aya kadar olan vade takviminde yüzde 1,89 kâr oranı, 13-36 ay vade takviminde ise yüzde 2.05 kâr oranı ile işletmelere katkı sağlayacak. KOBİ Destek Finansmanı’ndan yararlanacak işletmeler, Albaraka Türk’ün özel hizmetlerinden de ücretsiz faydalanabilecek. Masrafsız bankacılık, kişiye özel Platinum Kart, işletmeye özel Business Kart ve Logo, Mikro, Uyumsoft ve Bizim Hsap ile uyumlu ücretsiz muhasebe entegrasyonlarını ücretsiz kullanabilecek” denildi.

KAMPANYA DETAYLARI



Finansman kampanyası, TL İşletme Finansmanı, TL Taksitli Ticari Konut/İşyeri/Taşıt Finansmanları, TL Finansal Kiralama ve TL İthalat, İhracat Finansmanını kapsamaktadır.



Kampanya kapsamında azami vade 36 aydır.



Kampanya 2020 yıl sonu cirosu veya en güncel ara dönem yıllıklandırılmış cirosu 50 milyon TL’ye kadar olan KOBİ’ler için geçerlidir.

Bir müşteri kampanya kapsamında belirtilen ticari finansman türleri için toplam en fazla 1.000.000 TL kullanım yapabilir.



Kampanya yalnızca 31.01.2022 itibarıyla bankamızda nakdi riski 1 Milyon TL’den az olan veya kampanya tarihleri içerisinde yeni müşteri olan KOBİ’leri kapsamaktadır.



Bankada nakdi riski bulunan müşteriler toplam nakdi risklerinin 1 milyon TL’ye kadar olan kısmı için kampanyadan faydalanabilir.

Kampanya 30.03.2022 tarihine kadar geçerlidir.



Bir müşteri kampanya kapsamında belirtilen ticari finansman türleri için toplam en fazla 1.000.000 TL kullanım yapabilir.



Ödeme planları, aylık eşit taksitler halinde veya esnek olarak oluşturulabilir.



KOBİ’lerin avantajlı oranlı finansman kampanyasından yararlanabilmek için Business Kart, Otomatik Fatura Ödeme, POS, Maaş Ödeme, Mobil/İnternet Bankacılığı, Çek Karnesi ürünlerinden en az üçünün alınması gerekmektedir.



Albaraka Türk ilgili finansman kampanyasında değişiklik ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.

EK ÜRÜN FIRSATLARI



Alneo POS ile tüm tek çekim tahsilatlarını %1,79 oranıyla gerçekleştirebilirsiniz.

Bireysel araç alımlarınızda 1,86’dan başlayan oranlar ile araç finansmanından yararlanabilirsiniz.

Bireysel konut alımlarınızda 1,75’den başlayan oranlar ile konut finansmanından yararlanabilirsiniz.

Bireysel ihtiyaçlarınıza yönelik 3 ay ödemesiz 2,05’ten başlayan oranlar ile ihtiyaç finansmanından yararlanabilirsiniz.