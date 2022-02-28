Altın, dolar, euro fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Altın ile ilgili flaş tahmin! Gram altın 1450 lira

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş devam ederken finans sektörüne yansımaları da devam ediyor. Rusya’nın swift sisteminden çıkarılmasıyla birlikte Moskova Borsası’nda döviz ve para piyasası açılışları ertelendi, döviz repo piyasası kapatıldı. Swift kararıyla birlikte Rusya’nın dış bağlantısının fişi çekildi. Rusya yurt dışı ile yaptığı ticarette para alışverişini yapamayacak.

Rusya’nın geçtiğimiz hafta başladığı saldırıları ağırlaşarak devam ediyor. Ukrayna’da askerler ve halk Rusya’ya karşı birleşmiş durumda ve savunma yapmaya devam ediyor.

Ülkeler ise Rusya’nın haksız saldırılarına karşı birleşti ve bir dizi kararlar aldı. Rus uçaklarına hava sahasını kapatan ülkelerin yanında batılı ülkeler Swift sistemini Rusya’ya karşı kapattı. Swift sisteminin kapatılmasıyla birlikte Rusya’da ticaretin durabileceği belirtiliyor. Rusya hem aldığı hem de sattığı ürünlerin paralarını geri alamayacağı gerçeği ile birlikte Moskova Borsası’da döviz ve para piyasası açılışları ertelendi, döviz repo piyasası kapatıldı. Ayrıca, Rusya Merkez Bankası aracı kurumların yabancı kurumsal veya bireysel yatırımcıların Rus menkul kıymetlerinde satış emirlerini yerine getirmelerini yasakladığını duyurdu.

OLİGARKLAR DA ÇARESİZ KALIYOR

Rusya’nın devasa büyüklükte iş yapan iş adamları da yaptırımlardan olumsuz etkilenmeye başladı. Dev iş adamları ticaret yapamayacak olması yapsalar da paralarını tahsil edemeyecek olmasından dolayı finansal sistemin kilitlenmesi bekleniyor.

DEV FON, RUS VARLIKLARINI ELDEN ÇIKARIYOR

Norveç hükümeti, 1,3 trilyon dolarlık büyüklüğüyle dünyanın en büyüğü olan Norveç Devlet Varlık Fonu, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın ardından Rus varlıklarını elden çıkaracağını açıkladı.

RUBLE'DE KAYIPLAR ARTIYOR

Swift sistemi dışında bırakılan Rusya'da Ruble ağır değer kaybı yaşadı. Savaşın başlangıcından bu yana yüzde 40'ı aşan kayıpların görüldüğü Ruble'de doların karaborsaya düştüğü de iddia ediliyor. Rusya'nın finansal sistemden çıkarılması nedeniyle para biriminde daha ağır kayıpların yaşanabileceği öngörülüyor.

KRİPTO PARAYA MI YÖNELECEKLER?

Rusya'nın ticaretini devam ettirmek için yeni yöntemleri kullanmaya başlayacağı belirtiliyor. Rusya'nın swift sisteminden çıkarılmasıyla birlikte gözler kripto paralara çevrildi. Rusya'nın ticaret için para alışverişinde kripto paraları kullanabileceği ve bu sistemin merkeziyetsiz olmasından dolayı engellenemeyeceği de belirtiliyor. Böylece lider Kripto Para birimlerinin yıldızının parlayacağı iddia ediliyor.

RUSLARIN HESAPLARININ DONDURULMASI İSTENDİ

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, kripto para borsalarının Rus kullanıcıların hesaplarını dondurmasını istedi.

RUSYA DA HAMLEDE BULUNUYOR

Piyasaların açıldığı bugün Rusya’da ambargolara yönelik yeni adımlar atıyor. Rusya Merkez Bankası, aracı kurumların yabancı yatırımcıların satış emirlerini yerine getirmelerini yasakladı. Rus Merkez Bankası yetkilileri “Repo ve döviz dışındaki piyasaların açılması gerekliliğini değerlendireceğiz” açıklamasını yaptı.

SWIFT NEDİR?

Yurt içi yada yurt dışındaki banka hesaplarına döviz olarak gerçekleştirilen tüm para transferleri SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication / Dünya Bankalar Arası Finansal Telekomünikasyon Derneği) sistemi aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Swift kodu, bankaların döviz hesaplarına yapılan transferlerin gerçekleştirilmesini sağlayan uluslararası kod olarak öne çıkıyor. Tüm bankaların kendilerinin kullanımına özel bir Swift kodu bulunuyor.

Swift kodu; 11 haneden ve tamamen büyük harflerden oluşur. Kod açılımında ilk 4 hane bankanın kodunu, devam eden 2 hane ülke kodunu, sonraki 2 ya da 4 hane ya da bazı ülkelerde 3 hane yerel kodu, sonraki 3 hane ise şube kodunu tanımlamaktadır. Eğer bu kod birleşimi 11 haneyi oluşturmuyorsa kodun sonuna X harfi eklenerek 11 haneye tamamlanır.

ALTIN PRİM YAPMAYA DEVAM EDİYOR

Altın fiyatlarında savaş hareketliliği devam ediyor. Rusya’nın para transferi sisteminden çıkarılmasıyla birlikte altın ile ticaret yapabilecek olmasından dolayı ve savaş ortamında en çok tercih edilen yatırım aracının da altın olması yükselişi tetikledi.

Ons altın fiyatları savaşın ilk günlerindeki sert yükselişini gösteremese de ılımlı fiyat hareketleriyle güçlü duruşunu koruyor. Ons altın 1900 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor.

Geçtiğimiz yıllarda İran’a karşı uygulanan ticaret ambargolarında İran para transferini altın kullanarak yapmıştı. Çeşitli yollardan altını ticaret yaptığı ülkelerle takas eden İran, Petrol ve diğer ürettiği ürünlerin satışını gerçekleştirmişti. Bu seçenek şu anda Rusya’nın da elinde bulunuyor. Rusya da ticaretini altın ile gerçekleştirebilir.

ONS ALTIN DEĞER KAZANIYOR

Ons altın fiyatları yükselişe geçti. Ons altın güne 1890 Dolar seviyesinden güne başladı. Gün içinde en düşük 1889 dolar, en yüksek de 1929 dolar seviyesini gördü. Saat 07:54 itibarıyla ons altın 1910 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN DA PRİMLİ SEYREDİYOR

Ons altın ve dövizdeki volatilitenin etkisiyle Gram Altın da güç kazanıyor. Güne 839.9 liradan başlayan gram altın gün içinde en düşük839.9, en yüksek de 872.7 lira seviyesi görüldü. Saat 07:54 itibarıyla gram altın 865.9 liradan işlem görüyor.

DOLAR-EURO-STERLİN’DE HAREKETLİLİK VAR

Döviz kurları da savaşın belirsiz akıbeti nedeniyle volatil seyretmeye devam ediyor. Dolar sabah saatlerinde 14.07, euro 15.75, Sterlin ise 18.87 liradan işlem görüyor.

YATIRIMCILARI UYARDI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Ukrayna krizinin küresel piyasalara tesirlerini anlatı. Memiş, değerlendirmelerde bulundu ve şunları söyledi:

-Savaş fiyatlaması başladı ama geçtiğimiz 10 günde savaş söylemleri ile piyasalar manipüle edildi. Piyasaları ciddi anlamda gerdiler.

-Doğal olmayan şöyle tepki vardı. Dolar endeksinin yükselmesi... 2022 yılında küçük yatırımcıyı oturtmayacaklar sürekli manipülasyon... Kısa vadede alt-sat yaparım diyenler bu yıl da zarar edecekler.2,5 aydır insanların yüzde 75'ini ucuz şekilde aldı ve kenarda onları uyardı kısa vadeli satış yapmayın. Benim gram altın TL'de beklentim 1450 lira ons altın 2150 dolar...

Buralardan altın, döviz alınmaz. Borsa değer kaybetti, kripto para çok ucuz, pariteler çok ucuz. Yatırımcı dip seviyelerine gerilemiş hangi ensturman varsa onu takip etmeli.

Hep yükselirken bir şey alma hedefi var. Gram altın 800 liraya gelsin ilgilenmez ama 1000 lira olsun koşa koşa almaya gider. Algı kırılmayacak sanırım. Söz konusu savaş operasyon sürecinin zamanı belli değil.

Ben bu fiyatlardan altın da gümüş de almam

Piyasalardaki belirsizlik 10-15 gün sürebilir. Dengesizlik var. Bu süreçte yatırımcısını uyardım parite, borsa ucuz bunlar dip...

Gram altında yükseliş düşüşler göreceğiz sağlıklı fiyatlanma olmayacak. Ben bu fiyatlardan altın da gümüş de almam. 830 lira seviye üzeri gram altın almanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Beklentim 1450 lira gram altında. Suni yükselişler düşüyor.

Yıl sonunda Gümüşün gram fiyatı 20 TL

Maceralara gerek yok mal alınırken kazanılır. 830-810 seviyeleri beklenecek. Dalgalanma devam edecek satım seviyeleri olabilir ama TL ile değil. Parite ile olacak.-TL ile işlem yapacaksanız dokunmayın. Gümüşün gram fiyatında yıl içinde 20 lirayı bekliyorum.''

Bilindiği üzere gümüşün gram fiyatı şaun 10 TL bandında. Yıl sonunda ise Gümüşün gram fiyatının 20 TL olması bekleniyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın fiyatları 28 Şubat Pazartesi günü saat 08.00'de 1.383 lira alış ve 1.414 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

2.759,36

2.829,41

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

ALIŞ: 5.420,21

SATIŞ: 5.528,37

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

ALIŞ: 5.617,00

SATIŞ: 5.702,00