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    EkonomiAntalya'ya şubatta gelen turist sayısında yüzde 211 artış
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    Antalya'ya şubatta gelen turist sayısında yüzde 211 artış

    Antalya'ya 2022'nin Şubat ayında gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 211 artışla 150 bin 386 oldu.

    01.03.2022 - 17:35 | | Ahmet İSTEK/ ANTALYA, (DHA)
    Antalya'ya şubatta gelen turist sayısında yüzde 211 artış

    Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Antalya'da, 2022 turizm sezonuna hızlı giriş yapıldı. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, şubat ayında kente hava yoluyla gelen turist sayısı, 2021'in aynı ayına göre yüzde 211 artarak, 150 bin 386 oldu. 2021'in Şubat ayında ise kente 48 bin 309 turist gelmişti.

    İLK 2 AYDA ARTIŞ YÜZDE 194

    Koronavirüs salgınına rağmen geçen yılı 9 milyonu aşkın turistle kapatan Antalya'da aşılama çalışmaları, 'güvenli turizm' sertifikasyonu ve tesislerdeki sıkı salgın tedbirleriyle 2022 yılının turizm verileri, önceki yılın ocak-şubat dönemine göre büyük artış gösterdi. 2022 yılının 1 Ocak- 28 Şubat döneminde kente hava yoluyla gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 194 artış kaydederek 288 bin 990 oldu.

    Geçen yıl aynı dönemde Antalya'ya gelen turist sayısı 98 bin 150 olarak kayıtlara geçmişti.

    ALMANLAR İLK SIRADA

    Şubat ayında Antalya'ya en çok turist, 30 bin 969 ile Almanya'dan geldi. Almanya'yı 27 bin 488 turistle Rusya, 17 bin 482 turistle de İngiltere takip etti. Şubat ayında hava yoluyla Antalya'ya en çok turist gönderen diğer ülkeler ise Kazakistan, Polonya, İran, Hollanda, Danimarka, İsrail ve Belçika oldu.

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