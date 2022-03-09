Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! EPDK Başkanı Yılmaz duyurdu: EPGİS'in 'zam' dediği zaman...

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz CNNTürk canlı yayınına telefonla bağlanarak konuya ilişkin, açıklamalarda bulundu. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, EPGİS'i hedef alarak, piyasayı manipüle ettiklerini söyledi. Yılmaz, EPGİS'in uluslararası piyasaları beklemeden vatandaşları yanlış bilgilendirdiğini ve akaryakıt istasyonlarına yönlendirdiğini söyleyerek, suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

"EPGİS REKLAM YAPIYOR"

Yılmaz'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Zam yapılmadı. Bunu tasfiye ediyorum. Gece 24.00'ten sonra böyle bir zam yapılabilir tadilinde bulunuyorlar. EPGİS denilen sendika, 'Zam gelecek' diyor kesin bir dille. Bugün de düşüşü görünce 'Böyle bir düzenlemeye ihtiyaç yok' dediler. Biz takip ediyoruz. Zam kararı yoktu ama böyle bir beklenti vardı. Gece 22.00’de de netleşecekti bu akaryakıt fiyatları. Ciddi bir şekilde düşüş oldu. Bazen ham petroldeki düşüş işlenmiş akaryakıtta aynı oranda düşmemiş olabiliyor. Bu fiyatlar Genova’daki uluslararası piyasada belli oluyor. Uluslararası fiyatlar var. Aşamaları var, diyelim ki 19.30’da da görebiliyorsunuz ama 22.00’de görüyoruz. 19.30 ile dünkü fiyatlar farklıydı. Fiyat değişimini değiştirecek bir şey olmadı. EPGİS gündüzden tahminde bulundu. 19.30 veya 22’deki fiyatları görmeden bir şey söylemek doğru değil. Biraz kendi reklamlarını yapmak için EPGİS’in yaptığı yanlış. Bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Vatandaşları akaryakıt istasyonlarına yığıyorlar. Yapılan bir zam yok, bu zamları da biz yapmıyoruz. Uluslararası bir formülü var. EPDK zam yaptı, iptal etti... Yok böyle bir şey."

"CİDDİ ŞEKİLDE CEZALANDIRIYORUZ"

Bazı akaryakıt istasyonlarında sınırlı mal verildiğini de duydum. Bu akaryakıt istasyonlarının canını yakıyoruz. Afyon'da bir akaryakıt istasyonundan bir vatandaşımızın akaryakıt ihtiyacın karşılanmadığına yönelik bana ihbar geldi. Bunların hepsini otomasyondan görüyoruz. Eğer talepleri karşılamayan, akaryakıt olduğu halde, satmadığı takdirde onu ciddi şekilde cezalandırıyoruz.

17 senedir tamamen serbest piyasa. Maalesef birtakım sorumsuz basın organlarımız, EPDK resimlerini gösterip, sanki zammı hükümet yapmış gibi gösteriyorlar. Akaryakıta ben zam yapmıyorum. O kadar bilgi kirliliği var ki. Güncel olduğu için siyasete de malzeme yapılıyor. EPDK'ya sorsalar. Formülümüz çok şeffaf. Kapımız da herkese açık.