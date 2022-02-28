Akaryakıt fiyatlarında son dakika indirim açıklaması! Benzin, motorin, oto gaz...

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 23 kuruş , motorine 96 kuruş indirim yapıldı. Oto gaz fiyatlarına ise 33 kuruş zam geldi. benzinde indirimin 49 kuruşu Eşel Mobil Sistemi'nden kaynaklı ÖTV'nin ikamesinde kullanılacak, 23 kuruşu ise pompa satış fiyatına yansıyacak.

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?



Bu kapsamda, Ankara'da ortalama 17,10 liradan satılan motorinin litre fiyatı 16,14 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 17,01 liradan 16,05 liraya, İzmir'de 17,10 liradan 16,14 liraya inecek.

Ankara'da ortalama 16,88 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 16,65 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 16,79 liradan 16,56 liraya, İzmir'de 16,90 liradan 16,67 liraya inecek.

OTOGAZ FİYATLARI NE KADAR OLDU?



LPG'nin litresi Ankara'da ortalama 9,84 liradan 10,17 liraya çıkacak. İstanbul'da 9,74 liradan 10,07 liraya, İzmir'de 9,68 liradan 10,01 liraya yükselecek.

Akaryakıt Fiyatlarında İndirim



01/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Motorinde 96

Benzinde 23 KRŞ/LT



Pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir. — EPGİS (@trepgis) February 28, 2022

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EN FAZLA KULLANILAN YAKIT CİNSİ DİZEL

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre Türkiye’de en fazla tüketilen yakıt cinsi dizel oldu.



Sene sonu rakamları 2 yılda bir açıklanan EPDK raporuna göre 2021 yılı Kasım ayında Türkiye’de 2 milyar 657 bin 320 ton yakıt kullanıldı. Bunların 282 bin 953 tonu benzin olurken 2 milyar 257 bin tonu dizel oldu. Yine 2021 yılı Kasım ayında 35 bin 245 ton fuel oil, 71 bin 744 ton havacılık yakıtı kullanıldı



Mega kent İstanbul’da 2021 yılı Kasım ayında 66 bin 041 ton benzin, 332 bin 902 ton dizel, 260 ton fuel oil, 24 bin 413 ton havacılık yakıtı kullanıldı.



Ankara’da 2021 yılı Kasım ayında 27 bin 833 ton benzin, 177 bin 771 ton dizel, 7 bin 063 ton fuel oil, 8 bin 320 ton havacılık yakıtı kullanıldı

İzmir’de 2021 yılı Kasım ayında ise 16 bin 567 ton benzin, 108 bin 480 ton dizel, 181 ton fuel oil, 7 bin 814 ton havacılık yakıtı kullanıldı.

Kahramanmaraş’ta 2021 yılı Kasım ayında ise 2 bin 674 ton benzin, 21 bin 510 ton dizel, 328 ton fuel oil, 214 ton havacılık yakıtı kullanıldı.