Airbnb'den ücretsiz konaklama imkanı! Ukrayna- Rusya savaşı sonrası flaş karar

Ukrayna, Rusya'nın saldırılarına karşı direnirken Rus işgalciler sivil halkı hedef almaya başladı. Ukrayna'nın çeşitli kentlerinde konutlara karşı yapılan saldırılar çoğalmaya başladı.

Bu durumdan kurtulmak isteyen savunmasız sivil halk evlerini boşaltarak sınır bölgelerine gitmeye başladı. Dünyanın en büyük konaklama hizmeti veren internet sitesi Airbnb, evini terk eden mültecilere ilişkin yeni bir kampanya başlattı. Airbnb, Ukraynalı 100 bin mülteciye komşu ülkelere gittiklerinde kısa süreli konut ve uzun süreli konaklamalarını ücretsiz yapabileceklerini duyurdu.

Airbnb İcra Kurulu Başkanı Brian Chesky ve şirket yetkilileri Polonya, Romanya, Almanya, Macaristan hükümetlerine mültecilerin barınması için destek olacaklarını belirten bir mektup yazdı.

300 BİNDEN FAZLA UKRAYNALI ÜLKESİNİ TERK ETTİ

Savaştan kaçan Ukraynalıların sayısının 300 bini aştığı belirtilirken AB Komisyonu bu sayının milyonlara ulaşabileceğini belirtti.

AFGANİSTAN'DA DA GÖREV ALMIŞTI

Airbnb geçen yıl Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesi sonrasında mültecilerin yerleştirilmesine yardımcı olmuş ve 21 binden fazla kişinin barınmasını sağlamıştı.