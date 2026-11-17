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Adana Valiliği öncülüğünde, kentin kalkınmasını hızlandırmak, toplumsal refahı artırmak ve gençlerin geleceğine güçlü bir altyapı hazırlamak amacıyla yürütülen Adana Kalkınma Programı çerçevesinde 5 stratejik alt proje uygulamaya konuldu. Kurumlar arası iş birliğiyle yürütülen çalışmalar, spordan istihdama, siber güvenlikten kültürel etkinliklere kadar geniş bir alanı kapsıyor.

Gençlere ve Topluma Yönelik 5 Öncü Proje Adana Valisi Mustafa Yavuz'un liderliğinde sürdürülen program kapsamında vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen projeler şu şekilde sıralanıyor:

Sporla Hayata Tutun: Çocukların ve gençlerin sporla buluşarak sağlıklı bireyler olarak yetişmesini ve sosyal hayata aktif katılımını destekliyor.

Siber Güvenlik, Sanal Suçlar ve Bilinçli İnternet Kullanımı Eğitimi: Dijital çağın risklerine karşı gençleri ve toplumu bilinçlendirerek güvenli internet kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Dijital Detoks Kampı: Ekran bağımlılığından uzaklaşarak doğayla iç içe, sağlıklı ve dengeli bir yaşam kültürü oluşturmayı hedefliyor.

İşin Olsun Yolun Açık Olsun (NEET Akademi): Eğitimde veya istihdamda yer almayan gençlerin mesleki becerilerini geliştirerek iş imkanlarına erişimini sağlıyor.

Kamu Kültür Günleri Etkinliği: Vatandaşların ve gelecek nesillerin köklü tarihi ve kültürel değerlerle bağ kurarak toplumsal aidiyet duygusunu pekiştirmesine katkı sunuyor. Haberin Devamı Haberin Devamı

Vali Yavuz: "Güçlü Bir Gelecek Ortak Akılla Mümkündür" Programın kentin potansiyelini ortaya çıkaran önemli bir yol haritası olduğunu vurgulayan Adana Valisi Mustafa Yavuz, kurumların bilgi, birikim ve imkanlarını ortak hedefler doğrultusunda buluşturduklarını belirtti. İnsanın yaşamına dokunan ve kalkınmayı her alanda büyüten projeleri kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Yavuz, güçlü bir geleceğin ortak akılla atılan adımlardan, gençlere sunulan fırsatlardan ve vatandaşlara yapılan yatırımlardan geçtiğini kaydetti.

Kurumlar arası koordinasyonla sahada aktif olarak uygulanan projelerin, kentin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine uzun vadede katma değer sağlaması hedefleniyor.