Ukrayna - Rusya savaşında son dakika gelişmeleri! Başkent Kiev güne patlamalarla uyandı...

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta kritik gelişmeler yaşanıyor. Rus ordusunun başkent Kiev'e saldırıları sürüyor. Bir çok ülkeden son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. İşte sıcak bölgeden son dakika gelişmeleri...

10.22: Belarus Dışişleri Bakanlığı Ukrayna-Rusya arasındaki yapılacak müzakerelerin gerçekleşeceği odanın görüntüsünü paylaşarak Belarus'ta Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmak için her şey hazır. Heyetlerin gelmesini bekliyoruz dedi.

10.01: Kanada Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusyaya ait bir Aeroflot'un 111 sefer sayılı uçuşunun yaptırımları ihlal ederek Kanada hava sahasını kullandığı ve durumun incelendiği belirtildi.

09.53: Ukrayna’daki Rusya saldırıları sonrası çatışma bölgesinde kalan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde 2 otobüs, 5 midibüs ile toplam 184 kişi daha Türkiye’ye Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan giriş yaptı. Gelen vatandaşların evcil hayvanlarını da yanında getirildiği görüldü.

RUSYA'NIN KAYBI 4 BİN 500'E ULAŞTI



09.45: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşa ilişkin son durumu ve gelişmeleri açıkladıkları bildiri yayınladı. Rus birliklerinden 4 bin 500 askerin hayatını kaybettiği ifade edildi.

08.12 Rus basınında yer alan haberlere göre, Belarus nükleer olmayan statüden vazgeçme teklifini onayladı

Bu hamle teorik olarak Rusya'nın Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra Rusya'nın nükleer silahlardan vazgeçmesinden bu yana ilk kez Belarus topraklarına nükleer silah yerleştirmesine izin verebilir.

08.05: Fransa Dışişleri Bakanlığı, Fransa vatandaşlarını Rusya'dan ve Belarus'tan ayrılmaları konusunda uyardı ve Belarus'a seyahat etmemelerini tavsiye etti.

07.49: Ukrayna’nın güneyinde, Azov Denizi'ne kıyısı bulunan Berdyansk kenti Rus kontrolüne geçti. 100 bin nüfuslu kentte küçük bir de donanma üssü bulunuyordu.

Ukrayna savaşında öldürülen en genç kurbanlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Mariupol kentinden gelen yürek burkan fotoğraflar pek çok çocuğun bomba ve mermilerin hedefi olduğunu gözler önüne serdi.

Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Lyashko, Rus saldırılarının 16 çocuğun hayatına mal olduğunu duyurdu.

Lyashko, Rus birliklerini sivilleri hedef aldıkları için 'terörist' olarak nitelendirdi.

BAYRAKTAR TB2'LER RUS İŞGALCİLERİ VURDU



07.25 : Rus işgalinin beşinci gününe girilirken, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve ikinci büyük kenti Harkiv'de Pazartesi sabahı patlamalar duyuldu.

Ukrayna ordusu ise, Türkiye'den satın aldığı silahlı insansız hava araçları Bayraktar TB2'lerle Rus işgalcileri vurduğunu bildiriyor. Bayraktar TB2 saldırılarından biri, başkent Kiev'in yaklaşık 100 kilometre kuzeybatısındaki Malyn'de gerçekleşti.

Bayraktar TB2 SİHA'dan ateşlenen füze, Rus işgalcilere ait BUK karadan havaya füze sistemini yok etti.

Ukrayna hava kuvvetleri, ikinci saldırının ise ülkenin güneyindeki Chornobaivka'da yapıldı ve Rus ordusuna ait tank konvoyu Bayraktar TB2'den fırlatılan füzelerle paramparça edildi.

07.23: Rusya iletişim denetleme kurumu Roskomnadzor, Ukrayna’nın kurduğu savaş esirleri sitesine erişimi engelledi. Ukraynalı yetkililer bu sitede öldürülen veya esir alınan Rus askerlerine dair fotoğrafları ve belgeleri yayınlıyordu.

Ukrayna bu internet sitesini, askerlerin Rusya’daki yakınlarının bu bilgilere erişebilmesi için kurduğunu açıklamıştı.

07.17: Raporlar, Belarus'un Rus işgalini desteklemek için Ukrayna'ya asker göndermeye hazırlandığını iddia ediyor .

Washington Post ismi açıklanmayan bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde konuşlandırmanın en kısa sürede başlayabileceğini söyledi. Yetkili 'Minsk'in artık Kremlin'in bir uzantısı olduğu çok açık' dedi.

06.06: Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD başkanı Biden'in bugün batılı müttefikler ve ortaklarla Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla ilgili gelişmeleri tartışmak ve birleşik müdahaleyi koordine etmek için TSİ 19.15'te bir görüşmeye ev sahipliği yapacağı bilgisine yer verildi.

06.01: Ukrayna devlet özel iletişim servisi bir füzenin Kiev'in yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Chernihiv'in merkezindeki bir konut binasına çarparak yangına neden olduğu bildirildi.

05.49: İngiltere Başbakanı Boris Johnson , Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başbakanlık kaynakları görüşme ile ilgili ülke basınına şu açıklamada bulundu;

'Zelenski, önümüzdeki 24 saatin Ukrayna için çok önemli bir dönem olduğuna inandığını söyledi. Başbakan, İngiltere ve müttefiklerinden savunma yardımının Ukrayna'ya ulaşmasını sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.'

05.25: Ukrayna devlet özel iletişim servisi, Pazartesi sabahı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ve Harkiv'da patlama seslerinin duyulduğunu söyledi.

05.21: BM Güvenlik Konseyi, 1982'den bu yana ilk kez Ukrayna için acil olarak toplanacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Acil Durum Özel Oturumu bugün yapılacak.

04.49: Ukrayna devlet özel iletişim servisi, Belarus'tan gelen savaşçıların Ukrayna'ya doğru yola çıktığını söyledi.

04.20 Japonya hükümeti, Rusya'nın Ukrayna işgaline tepki olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve önemli Rus hükümet yetkililerinin mali varlıklarını dondurma kararı aldı.

03.30: Rusya Tur Operatörleri Birliği(ATOR), Rusya dışında 150 bin Rus turistin bulunduğunu ve 27 bin Rus vatandaşının hava kısıtlamaları nedeniyle ülkeye dönüş yapamadığını duyurdu.

02.57: Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Zelenski, önümüzdeki 24 saatin Ukrayna için çok kritik olduğunu söyledi.

01.50: Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; yerel saatle 23.50 (TSİ 00.50) itibarıyla ülkenin kuzeyindeki Rus saldırıları genel olarak başarısız oldu. Fakat Rusya güneyde bazı başarılar elde etti. Özellikle Azak Deniz kıyısındaki Berdiansk kentinde kontrol Rusların eline geçti.

00.35: Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Ukrayna'nın, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Rusya aleyhine dava açtığını ve Divan'dan "acil tedbir kararı" talep ettiğini açıkladı.