°
Şehir seçiniz
    BİST1.940-0.63EURO15.48-0.95USD13.810.12ALTIN847.591.06
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiABD'den son dakika Rusya kararı! Yasak geldi...
    HaberlerEkonomi Haberleri ABD'den son dakika Rusya kararı! Yasak geldi...
    ABONE OL

    ABD'den son dakika Rusya kararı! Yasak geldi...

    ABD, ABD'li şirket ve vatandaşlarının Rusya Merkez Bankası ile işlem yapmasını yasaklıyor. Biden yönetiminden yapılan açıklamada "uzun zamandır planlıyoruz. Şimdi hazırız" denildi.

    28.02.2022 - 16:20 |
    ABD'den son dakika Rusya kararı! Yasak geldi...

    ABD, ABD'li şirket ve vatandaşlarının Rusya Merkez Bankası ile işlem yapmasını yasaklıyor. Biden yönetiminden yapılan açıklamada "uzun zamandır planlıyoruz. Şimdi hazırız" denildi.

    Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD'de ve vatandaşları elinde bulunan Rusya Merkez Bankası varlıklarının Hazine Müsteşarlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Birimi tarafından dondurulacağı belirtildi.

    ABD'li yetkililer, haftasonu AB ve çeşitli kurumlardan aldıkları bilgilere göre Rusya Merkez Bankası'nın varlıklarını Rusya'ya geri getirme girişiminde bulunduğunu açıkladı.

    ABD'li yetkili "Tüm amacımız Putin, Ukrayna'ya saldırdığı sürece Rusya ekonomisinin sendelemesini sağlamak" dedi.

    ABD'li yetkili "Yaptırımların kapsamını genişletip enerjiyi de dahil edeceğiz. Yükselen enerji fiyatlarının Putin'e fayda sağlamasını istemiyoruz. ABD ve müttefikleri uzun vadede Rusya'nın lideri enerji tedarikçisi olma kapasitesini azaltma konusunda ortak çıkarak sahip. Stratejimiz Putin'in saldırıları devam ettiği müddetçe Rusya ekonomisinin gerilediğinden emin olmaya dayanıyor. " dedi.

    Dünyanın gözü Belarus sınırındaki Rusya-Ukrayna görüşmelerinde! Amerikan askerleri kritik bölgede görüntülendi...
    İlgili Haber
    Dünyanın gözü Belarus sınırındaki Rusya-Ukrayna görüşmelerinde! Amerikan askerleri kritik bölgede görüntülendi...
    Japonya’dan Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık insani yardım
    İlgili Haber
    Japonya’dan Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık insani yardım
    Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı: Ukrayna’dan 500 binden fazla kişi kaçtı
    İlgili Haber
    Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı: Ukrayna’dan 500 binden fazla kişi kaçtı
    Kremlin: Rusya ve Ukrayna taleplerini açıklamayacak. Müzakereler sessizce ilerleyecek
    İlgili Haber
    Kremlin: Rusya ve Ukrayna taleplerini açıklamayacak. Müzakereler sessizce ilerleyecek

    GÜNCEL HABERLER

    ABD'den son dakika Rusya kararı! Yasak geldi...

    ABD'den son dakika Rusya kararı! Yasak geldi...

    Petrol fiyatları uçuyor! Benzin ve motorine zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatları...

    Petrol fiyatları uçuyor! Benzin ve motorine zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatları...

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Doğalgaz desteği ne zaman yatacak? e devlet doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru formu nasıl doldurulur?

    Doğalgaz desteği ne zaman yatacak? e devlet doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru formu nasıl doldurulur?

    Sıradaki Haber
    Japonya’dan Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık insani yardım

    Japonya’dan Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık insani yardım

    Sıradaki Haber
    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İŞKUR üzerinden daimi işçi alacak!

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İŞKUR üzerinden daimi işçi alacak!

    Sıradaki Haber
    Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili AK Parti'den flaş açıklama!

    Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili AK Parti'den flaş açıklama!

    Sıradaki Haber