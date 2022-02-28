ABD'den son dakika Rusya kararı! Yasak geldi...

ABD, ABD'li şirket ve vatandaşlarının Rusya Merkez Bankası ile işlem yapmasını yasaklıyor. Biden yönetiminden yapılan açıklamada "uzun zamandır planlıyoruz. Şimdi hazırız" denildi.

Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD'de ve vatandaşları elinde bulunan Rusya Merkez Bankası varlıklarının Hazine Müsteşarlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Birimi tarafından dondurulacağı belirtildi.

ABD'li yetkililer, haftasonu AB ve çeşitli kurumlardan aldıkları bilgilere göre Rusya Merkez Bankası'nın varlıklarını Rusya'ya geri getirme girişiminde bulunduğunu açıkladı.

ABD'li yetkili "Tüm amacımız Putin, Ukrayna'ya saldırdığı sürece Rusya ekonomisinin sendelemesini sağlamak" dedi.

ABD'li yetkili "Yaptırımların kapsamını genişletip enerjiyi de dahil edeceğiz. Yükselen enerji fiyatlarının Putin'e fayda sağlamasını istemiyoruz. ABD ve müttefikleri uzun vadede Rusya'nın lideri enerji tedarikçisi olma kapasitesini azaltma konusunda ortak çıkarak sahip. Stratejimiz Putin'in saldırıları devam ettiği müddetçe Rusya ekonomisinin gerilediğinden emin olmaya dayanıyor. " dedi.