GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaBirleşmiş Milletler Mülteci Ajansı: Ukrayna’dan 500 binden fazla kişi kaçtı
HaberlerDünya Haberleri Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı: Ukrayna’dan 500 binden fazla kişi kaçtı
ABONE OL

Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı: Ukrayna’dan 500 binden fazla kişi kaçtı

Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları nedeniyle, 500 binden fazla kişinin Ukrayna'dan kaçtığını açıkladı.

28.02.2022 - 14:57 | | CENEVRE (İHA)
Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı: Ukrayna’dan 500 binden fazla kişi kaçtı

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği operasyonlar devam ederken, Birlemiş Milletler (BM) Mülteci Ajansı Yüksek Komiseri Filippo Grandi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırılar nedeniyle 500 binden fazla insanın Ukrayna'dan kaçtığını belirtirken, "500 binden fazla mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere kaçtı" ifadelerini kullandı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ise İnsan Hakları Konseyi'nin 49'uncu oturumunda Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından, Ukrayna’da 7'si çocuk olmak üzere 102 kişinin hayatını kaybettiğini ve 304 yaralının tespit edildiğini açıkladı. Gerçek rakamın "daha da yüksek" olmasından endişe ettiklerini dile getiren Bachelet, "Sivillerin çoğu, ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemleri ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahlarla öldürüldü. Gerçek rakamlar korkarım çok daha yüksek" diye konuştu.

 

    GÜNCEL HABERLER

    ABD'den son dakika Rusya kararı! Yasak geldi...

    ABD'den son dakika Rusya kararı! Yasak geldi...

    Petrol fiyatları uçuyor! Benzin ve motorine zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatları...

    Petrol fiyatları uçuyor! Benzin ve motorine zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatları...

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Doğalgaz desteği ne zaman yatacak? e devlet doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru formu nasıl doldurulur?

    Doğalgaz desteği ne zaman yatacak? e devlet doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru formu nasıl doldurulur?

    Sıradaki Haber
    Japonya’dan Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık insani yardım

    Japonya’dan Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık insani yardım

    Sıradaki Haber
    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İŞKUR üzerinden daimi işçi alacak!

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İŞKUR üzerinden daimi işçi alacak!

    Sıradaki Haber
    Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili AK Parti'den flaş açıklama!

    Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili AK Parti'den flaş açıklama!

    Sıradaki Haber