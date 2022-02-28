Ä°srail, 1 Mart itibariyle aÅŸÄ± ÅŸartÄ±nÄ± kaldÄ±rÄ±yor!

Konuyla ilgili olarak TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Tel-Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "1 Mart 2022 tarihi itibariyle gerekli vize ÅŸartlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan tÃ¼m yabancÄ±lar (aÅŸÄ±lÄ± veya aÅŸÄ±sÄ±z ) Ä°srail'e seyehat edebilecek. YabancÄ±larÄ±n uÃ§aÄŸa biniÅŸten Ã¶nceki 72 saat iÃ§inde, ayrÄ±ca Ä°srail'e varÄ±ÅŸta Ben Gurion HavalimanÄ±'nda PCR testi yaptÄ±rmalarÄ± (uÃ§aÄŸa biniÅŸten Ã¶nceki 24 saat yapÄ±lan antijen testi sonucu artÄ±k kabul edilmeyecek), Ben Gurion HavalimanÄ±'nda yaptÄ±rdÄ±klarÄ± PCR testinin negatif sonucunu alana kadar da otellerinde/Ä°srail'de bulunacaklarÄ± adreslerinde karantina altÄ±nda kalmalarÄ± gerekmektedir. UÃ§aÄŸa biniÅŸten Ã¶nceki son 8 ila 90 gÃ¼n iÃ§erisinde Covid-19 atlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± kanÄ±tlayan yolcular uÃ§aÄŸa biniÅŸte PCR testi ibraz etmekten muaftÄ±r" denildi.